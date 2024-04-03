03 Nis 2024 - 14:51 - Siyaset

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt kimdir?

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da büyükşehir ve ilçe belediye başkanları belirlendi. Malatya Darende’de yapılan seçimlerde AK Parti Belediye Başkan Adayı Alican Bozkurt oyların yüzde 55.02’sini alarak seçimi önde bitirdi. Resmi olarak açıklama yapılmasa da Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt oldu.