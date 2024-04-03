Malatya Darende’de yapılan seçimlerde AK Parti Belediye Başkan Adayı Alican Bozkurt oyların yüzde 55.02’sini alarak seçimi önde bitirdi. Peki Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt kimdir?
ALİCAN BOZKURT KİMDİR?
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt 1958’de Darende’de doğdu. Liseye kadar Malatya’da eğitim alan Bozkurt Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde lisansını tamamladı. 1979 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında göreve başladı.
Alican Bozkurt belirtilen yıllar arasında şu görevlerde bulundu:
“1994-2004 yılları arasında Malatya Belediyesinde zabıta müdür ve müdür yardımcılığı
2004-2009 yılları arasında İstanbul Fatih Belediyesi'nde Temizlik ve Çevre Müdürlüğü,
2009-2014 yılları arasında Malatya Belediyesi Başkan Yardımcılığı
2014-2018 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
2018 yılında Büyükşehir Belediye Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
2019 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı”
Daha sonra emekli olan Alican Bozkurt’un evli ve 3 çocuk babası olduğu da biliniyor. Son seçimlerde ise resmi olarak açıklanmasa da seçimi önde bitiren Bozkurt, Darende Belediye Başkanı oldu.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.