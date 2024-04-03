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İftar sonrası baş ağrısının doğal ilacı

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Özellikle Ramazan ayında ve yaz aylarında tüketilen sağlıklı ve serinletici bir içecek olarak reyhan şerbeti karşımıza çıkıyor. Ramazan ayında iftar sonrası baş ağrısına iyi geldiği bilinen ve yaz aylarında ise serinlemek için tüketilen Reyhan şerbetinin birçok faydasının bulunduğu belirtiliyor.

İftar sonrası baş ağrısının doğal ilacı mask
İftar sonrası baş ağrısının doğal ilacı
İftar sonrası baş ağrısının doğal ilacı
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İftarlar için veya yaz ayları için elinizin altında her zaman bulundurabileceğiniz pratik ve lezzetli içecek olan reyhan şerbetini merak edenler doğru yerdesiniz. Reyhan şerbeti aynı zamanda detoks etkisiyle insanların daha sağlıklı olmasını ve gün içinde daha aktif rol almasını sağlıyor.

Evinde bu kolay içeceği yapmak isteyenler için reyhan şerbeti tarifi şu şekilde:

İftar sonrası baş ağrısının doğal ilacı

REYHAN ŞERBETİ MALZEMELER

Reyhan şerbeti için kullanılan malzemeler şu şekilde:

“1 demet reyhan,
4 adet karanfil,
2 adet çubuk tarçın,
2 litre su,
İstediğiniz kadar limon suyu,
Damak zevkine göre şeker veya tatlandırıcı.”
İftar sonrası baş ağrısının doğal ilacı

YAPILIŞI

Reyhanlar sirkeli suda bekletilerek temizlenir. Temizlenen reyhanlar tencereye alınır ve üzerine su eklenir. Tencereye çubuk tarçın, isteğiniz kadar limon suyu ve karanfil eklenir. Tencere kapağı kapalı olacak bir şekilde kısık ateşte 20-25 dakika kaynatılır. Kaynadıktan sonra reyhanlar rengini suya bırakacaktır.

İftar sonrası baş ağrısının doğal ilacı

Tencereyi ocaktan alarak soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra süzgeç yardımıyla yapılan karışım süzülür. Hazırlanan şerbet buzdolabında soğutulabilir veya içerisine buz atılarak tüketilebilir.

İftar sonrası baş ağrısının doğal ilacı

REYHAN ŞERBETİNİN İNSAN VÜCUDUNA FAYDASI

Reyhan şerbeti kansızlıktan kaynaklı baş dönmesine iyi gelirken kan dolaşımını da düzenler. Şeker koyulmayan şerbetin ağız yaralarını iyileştirdiği biliniyor. Kilo probleminden şikâyetçi olan insanlar yağ yakmak için reyhan şerbeti içebilir. Aynı zamanda baş ağrısını ve migreni önlemek adına birebir doğal tedavi olarak da uzmanlar tarafından öneriliyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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03 Nis 2024 - 14:47 - Sağlık

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