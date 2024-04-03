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Seçim sonuçlarına itiraz süreleri ne zaman sona erecek?

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Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin itiraz süreleri ve detayları şu şekildedir. Seçim sonuçlarına itiraz süreleri belirlendi. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sonuçlara itiraz etmek için belirlenen süreler açıklandı. İşte detaylar…

Seçim sonuçlarına itiraz süreleri ne zaman sona erecek mask
Seçim sonuçlarına itiraz süreleri ne zaman sona erecek malatya haber
Seçim sonuçlarına itiraz süreleri ne zaman sona erecek malatya haber
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Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin itiraz süreleri ve detayları şu şekildedir. Seçim sonuçlarına itiraz süreleri belirlendi. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sonuçlara itiraz etmek için belirlenen süreler açıklandı. İşte detaylar…

Seçim sonuçlarına itiraz süreleri ne zaman sona erecek?
İlçe seçim kurullarına itirazlar için son tarih: Yarın, saat 15.00.
İl seçim kurullarına itirazlar için son tarih: 5 Nisan Cuma, saat 17.00.
Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazlar için son tarih: 10 Nisan Çarşamba, saat 17.00.
Ayrıca, olağanüstü itirazlar için belirlenen süre: 7 Nisan Pazar, saat 17.00'den 14 Nisan Pazar, saat 17.00'ye kadar.
Seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyenler için önemli tarihleri kaçırmamaları ve süreler içinde başvuruda bulunmaları büyük önem taşıyor.
Seçim sonuçlarına itiraz süreleri ne zaman sona erecek?

İLÇE SEÇİM KURULLARINA İTİRAZ SÜRESİ

 Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı ilçe seçim kurullarına itiraz, 2 Nisan Perşembe günü saat 15.00'e kadar yapılabilir. Bu itirazlar ilçe seçim kurulları tarafından 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanmalıdır.

Seçim sonuçlarına itiraz süreleri ne zaman sona erecek?

İL SEÇİM KURULLARINA İTİRAZ SÜRESİ

İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazlar, 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar il seçim kurullarına iletilmelidir. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar değerlendirilmeli.

Seçim sonuçlarına itiraz süreleri ne zaman sona erecek?

YSK'YA İTİRAZ SÜRESİ

İl seçim kurulu ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar, 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletilebilir.

Seçim sonuçlarına itiraz süreleri ne zaman sona erecek?

OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ SÜRESİ:

Olağanüstü itirazlar, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilir.

Seçim sonuçlarına itiraz süreleri ne zaman sona erecek?

Kaynak: Haber Merkezi

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03 Nis 2024 - 14:23 - Gündem

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