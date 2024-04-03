31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimin ilkleri ve enleri

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçim geride kaldı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birçok ilginç ve önemli gelişme yaşandı. İşte seçimin bazı dikkat çeken "ilk"leri ve "en"leri.

EN GENÇ BELEDİYE BAŞKANI

En Genç Belediye Başkanı Çanakkale Yenice Kalkım Belde Belediye Başkanlığını bağımsız aday olarak kazanan 22 yaşındaki Zeynep Çelik oldu.

EN YAŞLI BELEDİYE BAŞKANI

En Yaşlı Belediye Başkanı Mardin Belediye Başkanlığını kazanan 82 yaşındaki Ahmet Türk, en yaşlı belediye başkanı olarak kayıtlara geçti.

EN UZUN DÖNEM GÖREV YAPAN KADIN BAŞKANLAR

En Uzun Dönem Görev Yapan Kadın Başkanlar Aydın'da 4. kez başkanlığa seçilen Özlem Çerçioğlu ile Gaziantep'te 3. kez seçilen Fatma Şahin bu unvanı taşıyor.

EN YÜKSEK OY ORANI

Tüm iller arasında en yüksek oy oranına, yüzde 64,52 ile Batman Belediye Başkanı seçilen Gülüstan Sönük sahip.

EN YÜKSEK OY ORANI

İlçe Bazında Türkiye genelindeki il ve ilçeler içinde "en yüksek oy oranına, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ulaşıldı. Dilek Diyar Özer, yüzde 86,08 oy oranıyla bu unvanı elde etti.

EN DÜŞÜK OY ORANI

31 Mart'ın en düşük oy oranıyla seçilen isim ise Van Bahçesaray'da yüzde 21,33 oy alan Ayvaz Hazir oldu.

EN ÇOK ADAYIN YARIŞTIĞI ŞEHİR

İstanbul, en çok adayın yarıştığı şehir oldu.

EN UZUN VE EN KISA OY PUSULALARI

En uzun oy pusulası İstanbul'da, 97 santimetre ile kullanıldı. En kısa oy pusulası ise tek adayın bulunduğu Şırnak Uludere'ye bağlı Hilal beldesinde, 4,5 santimetre ile kullanıldı.

EN GENÇ BELEDİYE BAŞKANLARI İLÇE BAZINDA

İstanbul Tuzla'da, Ankara Çankaya'da ve İzmir Çeşme ile Narlıdere'de kazanan adaylar dikkat çekti. Bunlar, ilçelerinde "en genç belediye başkanları" olarak kayıtlara geçti.

SEÇİMDE EN AZ OY ALAN PARTİNİN ADAYI

Güç Birliği Partisi, sadece Bolu Mudurnu'da aday gösterdi. Partinin adayı Mustafa Doğramacı, 3 oy ile Cumhuriyet tarihine, "seçimde en az oy alan partinin adayı" olarak geçti.