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31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimin ilkleri ve enleri

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31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçim geride kaldı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birçok ilginç ve önemli gelişme yaşandı. İşte seçimin bazı dikkat çeken "ilk"leri ve "en"leri.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimin ilkleri ve enleri malatya haber mask
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimin ilkleri ve enleri malatya haber
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimin ilkleri ve enleri malatya haber
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31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçim geride kaldı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birçok ilginç ve önemli gelişme yaşandı. İşte seçimin bazı dikkat çeken "ilk"leri ve "en"leri.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimin ilkleri ve enleri

EN GENÇ BELEDİYE BAŞKANI

En Genç Belediye Başkanı Çanakkale Yenice Kalkım Belde Belediye Başkanlığını bağımsız aday olarak kazanan 22 yaşındaki Zeynep Çelik oldu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimin ilkleri ve enleri

EN YAŞLI BELEDİYE BAŞKANI

En Yaşlı Belediye Başkanı Mardin Belediye Başkanlığını kazanan 82 yaşındaki Ahmet Türk, en yaşlı belediye başkanı olarak kayıtlara geçti.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimin ilkleri ve enleri

EN UZUN DÖNEM GÖREV YAPAN KADIN BAŞKANLAR

En Uzun Dönem Görev Yapan Kadın Başkanlar Aydın'da 4. kez başkanlığa seçilen Özlem Çerçioğlu ile Gaziantep'te 3. kez seçilen Fatma Şahin bu unvanı taşıyor.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimin ilkleri ve enleri

EN YÜKSEK OY ORANI

Tüm iller arasında en yüksek oy oranına, yüzde 64,52 ile Batman Belediye Başkanı seçilen Gülüstan Sönük sahip.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimin ilkleri ve enleri

EN YÜKSEK OY ORANI

İlçe Bazında Türkiye genelindeki il ve ilçeler içinde "en yüksek oy oranına, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ulaşıldı. Dilek Diyar Özer, yüzde 86,08 oy oranıyla bu unvanı elde etti.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimin ilkleri ve enleri

EN DÜŞÜK OY ORANI

31 Mart'ın en düşük oy oranıyla seçilen isim ise Van Bahçesaray'da yüzde 21,33 oy alan Ayvaz Hazir oldu.

EN ÇOK ADAYIN YARIŞTIĞI ŞEHİR

 İstanbul, en çok adayın yarıştığı şehir oldu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimin ilkleri ve enleri

EN UZUN VE EN KISA OY PUSULALARI

 En uzun oy pusulası İstanbul'da, 97 santimetre ile kullanıldı. En kısa oy pusulası ise tek adayın bulunduğu Şırnak Uludere'ye bağlı Hilal beldesinde, 4,5 santimetre ile kullanıldı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimin ilkleri ve enleri

EN GENÇ BELEDİYE BAŞKANLARI İLÇE BAZINDA

İstanbul Tuzla'da, Ankara Çankaya'da ve İzmir Çeşme ile Narlıdere'de kazanan adaylar dikkat çekti. Bunlar, ilçelerinde "en genç belediye başkanları" olarak kayıtlara geçti.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimin ilkleri ve enleri

SEÇİMDE EN AZ OY ALAN PARTİNİN ADAYI

Güç Birliği Partisi, sadece Bolu Mudurnu'da aday gösterdi. Partinin adayı Mustafa Doğramacı, 3 oy ile Cumhuriyet tarihine, "seçimde en az oy alan partinin adayı" olarak geçti.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimin ilkleri ve enleri

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03 Nis 2024 - 14:04 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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