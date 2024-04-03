03 Nis 2024 - 13:34 - Sağlık

İşte çene çıkığına ameliyatsız çözüm

Ameliyat evresi bazı insanlar için zorlu geçerken çene çıkıklığına ameliyatsız bir çözüm olduğu bildirildi. Sağlık için bazı durumlarda ameliyat gerekli olsa da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizyoterapisti Mehmet Çalışkan çene çıkıklığının fizik tedavi ile iyileştirilebildiğini, egzersizlerle ve elektro terapi ile 15 seansta tedavinin tamamlandığını söyledi.