İşte çene çıkığına ameliyatsız çözüm

İnsanlar herhangi bir rahatsızlık geçirdiğinde ilaç kullanmaya ya da ameliyat olmaya yöneliyor. İnsan sağlığında bunlara yönelmek çözüm olarak görülse de bazı rahatsızlıklarda fiziksel tedaviyle olumlu sonuçlar alındığı gözlemlenebiliyor.
Hastada çene çıkıklığını ameliyat gerektirmeden fizik tedaviyle iyileştirilebildiğini belirten Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizyoterapisti Mehmet Çalışkan,
“Hastamızı 15 seanslık tedaviye aldık. Hastanın günlük tedavi süreci ortalama bir saat sürüyor. Bu bir saat içinde çenede ağrı varsa ya da kas güçsüzlüğü varsa güçlendirmeye yönelik elektro terapi uygulamaları kullandık. Ağız içi uygulamalar, ağız dışında uygulamalar, manevralar ve çene egzersizleri çalıştık. Hastaya ev programları verdik. Hiçbir ilaç kullanmadan tamamen o bölgeye yönelik elimizle yaptığımız tedaviler ve hastanın kendi yaptığı egzersizler sonuç verdi ve tedavi tamamlandı”
ifadelerine yer verdi.
“ÇENE EKLEM PROBLEMİ”
Tedavi için gelen hastanın ilk durumundan bahseden Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizyoterapist Mehmet Çalışkan,
“Hastamız daha önce çene eklem problemi yaşıyor ve birçok hastaneye başvuruyor ve tedavi bulamıyor. Daha Sonra çene cerrahisine gidiyor. Cerrahi doktoru değerlendiriyor ve ameliyat gerektiğini belirliyor. Hastamızın bir fizik tedavi görmesiyle düzelebileceği düşünülüyor. Hastamız fizyoterapist bulmaya çalışsa da bu alanda çalışan meslektaşlarımız az olduğu için ulaşması biraz zor oluyor. Sonra hasta bir şekilde bizi bulup tedavi için bize başvuru yapıyor. Hastamız ilk geldiğinde çenesini kısmi açabiliyordu. Hareket kısıtlılığı vardı. Yaklaşık bir yıl içinde 30 defa çene çıkıklığı yaşamış. Bununla beraber ağzını açarken ağrı hissediyor, ses geliyor ve katı besin hiçbir şekilde tüketemiyor. Hastanın en büyük şikâyeti katı besin tüketememesiydi. Biz de Poliklinik ’de uzman hekimlerimiz tarafından gerekli tetkikler yapıldı. Fizik tedaviye uygun olduğu belirlendikten sonra tedaviye başlandı”
dedi.
“TEDAVİ SÜRECİ”
Fizyoterapist Çalışkan, hastanın tedavi sürecini şu şekilde anlattı:
“Hastamızı 15 seanslık tedaviye aldık. Hastanın günlük tedavi süreci ortalama bir saat sürüyor. Bu bir saat içinde çenede ağrı varsa ya da kas güçsüzlüğü varsa güçlendirmeye yönelik elektro terapi ajanları kullandık. Ağız içi uygulamalar, ağız dışında uygulamalar, manevralar ve çene egzersizleri çalıştık. Hastaya ev programları verdik. Hiçbir ilaç kullanmadan tamamen o bölgeye yönelik elimizle yaptığımız tedaviler ve hastanın kendi yaptığı egzersizler sonuç verdi ve tedavi tamamlandı.”
“ÇENE EKLEMİ TAMAMEN YERLEŞTİ”
Tedavi süreci tamamlandıktan sonra olumlu sonuçlar verdiğini söyleyen Fizyoterapist Çalışkan,
“Tedavi sonrası tekrar çene cerrahisine göndererek tetkikler ve değerlendirmeler yapıldı. Hastanın durumunun çok iyi olduğunu herhangi bir ameliyat gerekmediği belirlendi. Şu an hastamızda ağız açıklığı tam, hareket kısıtlılığı bitti. Artık bununla beraber katı besinleri rahat şekilde tüketebiliyor ve çene eklemi tamamen yerleşti. Hastamıza ev programı verdik. Evde egzersizlerine devam edecek. 4-5 ay sonra çene cerrahisine ve bize görünüp tekrardan bir değerlendirme yapılacak”
şeklinde konuştu.
“YENİ DOĞAN BEBEKLERDE ÇENE ÇIKIKLIĞI”
Fizyoterapist Çalışkan, yeni doğan bebeklerde çene çıkıklığı problemine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek,
“Çene çıkıklığının birçok sebebi var. Bazen hastaların tek taraflı çiğneme yapması, bazen sert yiyecekleri dişle kırmaya çalışması, travmalar, çeneyle ilgili doğuştan gelen nedenler olabiliyor. Esas burada yeni doğan bebeklerin anne sütünü emerek içmesini istiyoruz. Çocukta emme yoksa emme refleksleri tam gelişmemiş ve buna bağlı çiğneme kasları zayıf kalıyor. Çiğneme kasları zayıf kaldığı için de çene bölgesi özellikle alt çenede gelişim geriliği olabiliyor. Dişlerde çarpıklaşma, diş telleri ve çene ameliyatları gerekebiliyor. O yüzden mutlaka yenidoğan bebek anne sütünü emerek almaya çalışsın. Bazen bebeğin alt çenesi hafif geride kalabiliyor. Biz birkaç manevrayla, egzersizle normal pozisyona getirmeye çalışıyoruz”
ifadelerini kullandı.
“TEDAVİYE BÜTÜNCÜL OLARAK YAKLAŞIYORUZ”
Tedavi sürecinde hastanın çeneyle beraber postürünü (duruş) önemsediğini söyleyen Fizyoterapist Çalışkan,
“Çeneyle ilgili bir problemi varsa mutlaka postür değerlendirilmesi gerekiyor. Başın önde olması, boyun düzleşmesi, Kifoz (kamburluk), Skolyoz (omurgada eğiklik) gibi vücudun duruş şeklinde problem varsa çeneyle ilgili gerilmeye maruz kalabilir ve çene problemleri yaşayabilir. O yüzden mutlaka tedavi süresince hastaların postürüne dikkat ediyoruz ve gerekirse düzeltmeye yönelik egzersizler çalışıyoruz. Tek başına çeneye yönelmeden boyun kısmına destek verip manevralar yaptırıyoruz. Tedaviye bütüncül olarak yaklaşıyoruz”
diye konuştu.
TEDAVİYE GEÇ KALMAYIN
Fizyoterapist Çalışkan, hastalarına tedavi sürecinde geç kalınmaması gerektiğine vurgu yaparak,
“Hastalarıma şunu söylemek istiyorum; çeneyle ilgili problem varsa gece dişlerini sıkma, diş gıcırdatma, ağzını açıp kapatırken ağızdan ses gelme, çeneden ses gelme, ağrı, ağzınızı açarken kitlenme, ağzı tam açamama, yemeği yerken zorlanma yaşıyorsa mutlaka fizyoterapist tarafından değerlendirilmesi, tedavi olması gerekebilir. Tedaviye geç kalındıkça geri dönüşü zor olabiliyor ve çene ekleminde daha büyük hasarlar alabiliyor. O yüzden şikâyetleri varsa mutlaka gecikmeden çene cerrahisiyle görüşüp fizik tedaviye başvurmalarını önemle belirtiyoruz”
ifadelerine yer verdi.
“TEDAVİ SONRASI GÜZEL SONUÇ ALDIM”
Son olarak tedaviden önce yaşadığı sıkıntıları ve tedavi sonrası duygularını paylaşan hasta Ecem Varol,
“Malatyalıyım depremden sonra ailemle Yozgat’a gittim tedavi için Yozgat’tan geliyorum. 3 yaşında merdivenlerden düştüm. Bu yaşıma kadar bir şeyim yoktu, iyiydim. Bir sene önce çenem çıkmaya başladı. Ailem beni Kayseri’ye götürdü. Doktor yanlış tedavi yaptı ve çenemde boşluk oluştu. Konuşurken, yemek yerken sıkıntı yaşadım. Bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldik ve fizik tedavi için başvuru yaptık. Buraya başvurduktan sonra bir ay fizik tedavi verileceğini ve düzelmezse ameliyat olacağımı söylediler. Ameliyat çok zordu benim için. Mehmet hocam sağ olsun benimle çok ilgilendi. 10 dakika cihazla çalıştırıp ondan sonra masaj olarak tedavimi devam ettirdi. Tedavi sonrası güzel sonuç aldım çok iyiyim çenemde yeme sıkıntılarım ve ağrılarım gitti. Benim için güzel bir duygu. Her gün çok ilgilendi bu işi sıkılmadan yaptı. Mehmet hocama ve bütün hastaneye çok teşekkür ediyorum”
sözleriyle cümlelerini noktaladı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.