Malatya’nın iki ilçesinde seçim sonucuna itiraz

AK Parti'nin Malatya'nın Arapgir ve Yazıhan ilçelerindeki seçim sonuçlarına yaptığı itiraz, seçim sürecine önemli bir gelişme olarak yansıdı. Parti temsilcileri, sandıklarda yapılan sayımlarda ve birleştirme tutanaklarında hatalar olduğunu iddia ederek ilçe seçim kurullarına başvurdu. Bu itirazların değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekmekte.

Arapgir’de CHP adayı Haluk Cömertoğlu yüzde 48,80 oy oranıyla seçimi kazandı, AK Parti adayı Çetin Özdemir ise yüzde 45,15 oy aldı. Yazıhan’da ise CHP adayı Abdulvahap Göçer yüzde 43,28 oy oranıyla kazandı, AK Parti adayı Nevzat Öztürk ise yüzde 42,07 oy aldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Arapgir Belediye Başkanlığı için CHP adayı Haluk Cömertoğlu önde görünmekte, ancak AKP adayı Çetin Özdemir'in aldığı oy oranı da dikkate değer. Benzer şekilde, Yazıhan Belediye Başkanlığı için de CHP adayı Abdulvahap Göçer önde görünmekte, ancak AK Parti adayı Nevzat Öztürk'ün aldığı oy oranı da yakın.

İtiraz sürecinin sonucunda ilçe seçim kurullarının vereceği kararlar, seçim sonuçlarını belirleyecek. Bu süreçte itirazın gerekçeleri ve seçim kurullarının incelemesi önemli çünkü doğru ve adil bir sonuca ulaşılması için bu detayların dikkate alınması gerekmekte. Bu gelişmelerin takip edilmesi, seçim sürecinin tamamlanmasına ve sonuçların netleşmesine yardımcı olacak.