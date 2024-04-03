03 Nis 2024 - 12:58 - Gündem

Dikkat! Bingöl’de 3 ve Tunceli’de 2 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Bingöl ve Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bingöl ve Tunceli’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…