Dikkat! Bingöl’de 3 ve Tunceli’de 2 ilçe etkilenecek

FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Genç bölgesine bağlı Dilektaşı Köyü Merkez Mevkii, Şehitköy Köyü Direkli Mezra, Dilektaşı Köyü Bindallı Mezra, Dilektaşı Köyü Güngörmez Mezra, Koçsırtı Köyü Özyurt, Koçsırtı Köyü Merkez Mevkii, Koçsırtı Köyü Otluca Mevkii, Doğanevler Köyü, Yenisu Köyü, Binekli Köyü Merkez Mevkii, Elmagünü Köyü Aydıncık Mezra, Elmagünü Köyü Merkez Mevkii, Sarmakaya Köyü Merkez Mevkii, Pınaraltı Köyü Merkez Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Genç bölgesine bağlı Sarmakaya Köyü Boylu Mezra, Sarmakaya Köyü Oruçlu Mezra, Elmagünü Köyü Işıklı Mezra, Dilektaşı Köyü Yeşilyurt Mezra, Koçsırtı Köyü Gözlüce Mevkii, Yoldaşan Mahallesi, Ardıçdibi Köyü Sağan Mezra, Dereköy Köyü Merkez Mevkii, Çaytepe Köyü Söğütlü Mevkii, Dilektaşı Köyü Merkez Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Genç bölgesine bağlı Şehitköy Köyü Direkli Mezra, Ardıçdibi Köyü Merkez Mevkii, Sürekli Köyü Merkez Mevkii, Keklikdere Köyü Koyuncuk Mevkii, Keklikdere Köyü Merkez Mevkii, Meşedalı Köyü, Dereköy Köyü Aşağıbiçer Mezra, Ardıçdibi Köyü Aliçapan Mezra, Gözütok Köyü Merkez Mevkii, Gözütok Köyü Küpeli Mezra, Yiğitbaşı Köyü, Yağızca Köyü Merkez Mevkii, Yağızca Köyü Oğlaktepe Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Genç bölgesine bağlı Yağızca Köyü Güreşli Mevkii, Yağızca Köyü İkizler Mevkii, Yenişehir Mahallesi, Gözütok Köyü Mala Mevkii, Yeniyazı Köyü Yüceler Mezra, Bozkanat Köyü, Çanakçı Köyü Kılıçlı Mezra, Çanakçı Köyü Merkez Mevkii, Çanakçı Köyü Özlüce Mezra, Ardıçtepe Köyü, Keklikdere Köyü Onbaşı Mevkii, Keklikdere Köyü Domluca Mevkii, Kepçeli Köyü Merkez Mevkii, Bayırlı Köyü Merkez Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Genç bölgesine bağlı Keklikdere Köyü Şaban Mevkii, Balgöze Köyü Merkez Mevkii, Geyikdere Köyü Merkez Mevkii, Geyikdere Köyü Alatlı Mezra, Geyikdere Köyü Erdoğdu Mezra, Dilektaşı Köyü Bindallı Mezra, Dilektaşı Köyü Güngörmez Mezra, Koçsırtı Köyü Özyurt, Koçsırtı Köyü Merkez Mevkii, Koçsırtı Köyü Otluca Mevkii, Yenisu Köyü, Binekli Köyü Merkez Mevkii, Çanakçı Köyü Kılıçlı Yayla Yayla Evleri bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Genç bölgesine bağlı Dilektaşı Köyü Görsü Mezra, Dilektaşı Köyü Yeşilyurt Mezra, Koçsırtı Köyü Gözlüce Mevkii, Doğanevler Kö
yü, Elmagünü Köyü Aydıncık Mezra, Elmagünü Köyü Merkez Mevkii, Sarmakaya Köyü Merkez Mevkii, Pınaraltı Köyü Merkez Mevkii, Kepçeli Köyü Kuruca Mevkii, Bayırlı Köyü Alancık Mezra, Bayırlı Köyü Güvercinli Mezra, Koçsırtı Köyü Küçük Mezra, Koçsırtı Köyü Yumurtali Mezra, Kepçeli Köyü İmeceli Mevkii, Sarmakaya Köyü Boylu Mezra, Sarmakaya Köyü Oruçlu Mezra, Elmagünü Köyü Işıklı Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yayladere bölgesine bağlı Merkez Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 12.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Çiçekdere Köyü Kuşluca Mezra, Çiçekdere Köyü, Çiçekdere Köyü Eskiköy Mezra, Ekinyolu Köyü Köprübaşı Mezra, Gözer Köyü bölgelerine,
Yarın 13.00 ila 16.00 saatleri arasında Yayladere bölgesine bağlı Akçadamlar Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Tunceli’de:
“Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Senek Köyü, Başkalecik Köyü, Kırkmeşe Köyü, Dereköy Köyü, Doğanpınar Köyü, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Doğanpınar Köyü Mutu Mezra, Salkımözü Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Mazgirt ilçesine bağlı Doğucak Köyü, Kayacı Köyü, Elmalık Mahallesi, Darıkent Köyü Turan Mevkii, Doğucak Köyü Gaz Mezra, Obrukkaşı Köyü, Güneyharman Mahallesi, Kızılkale Köyü, Obuzbaşı Köyü, Sökücek Köyü, Sülüntaş Köyü, Yeldeğen Köyü, Geçitveren Köyü, Anıtçınar Köyü, Yaşaroğlu Köyü, Karabulut Mahallesi, Ayvatlı Köyü, Çarşıbaşı Mahallesi, Ortaharman Köyü, Aydınlık Köyü, Kuşaklı Köyü, Özdek Köyü, Kızılcık Köyü, Çarşıbaşı Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.