Siirt’te Şirvan Pervari Kurtalan ve Baykan etkilenecek!

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:
“Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Küfre, Dolusalkım, Yazıcık, Çavuşlu, Nurs, Yedikapı, Daltepe, Kalkancık, Adıgüzel, Özpınar, Taşyaka, Zinihari, Yaylacı, Kapılı, Soğuksu, Sırçalı, Tatlıpayam, Dişlinar, Sevincik, Ördekli, Söbetaş, Derecik, İnecik, Yatağan, Derinçay, Serinpınar(Pirinçli), Sevindik, Durankaya, Kırtepe, Dilecik, Asmalıdere, Damlı, Taşlı, Yolbaşı, Belençay, Küfre, Yalkaya, Sarıdana, Yağcılar, İncekaya, Pirinçli, Yok(Köşk), Yok (Kale), Yok(Orta), Ümranlı, Serinpınar(Yaylacı), Hilki, Mülki, Merkez, Ördekli bölgelerine,
Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Pervari ilçesine bağlı Doğanköy bölgesine,
Yarın 14.00-17.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Y.Dibekli, Bağlıca, Aşağı Dibekli, Yeşilkonak, Seyrantepe(Merkez), Beykent, Bölüktepe, Çeşme, Yapılar, Tütün, Tosunbağı, Çeşmeli, Pınarlı, Aydıncık, Tepecik bölgelerine,
Yarın 14.00-17.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Çeltiksuyu, Savaş, Karabıyık, Yelkesen, Çimencik, Yokuşlu, Bozkuş, Karadayılar, Ilıca, Duaf, Fatih, Payamlı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Atabağı, Tütenocak, Gümüşkaş, Atabağı, Meşelik, Çay, Şeyhosman, Atatürk, Çukurtaş, Eğridere, Çelikli, Dedebakırı, Aşağı Tütenocak, Ardıçdalı, Sarısalkım bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.