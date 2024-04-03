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Siirt’te Şirvan Pervari Kurtalan ve Baykan etkilenecek!

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Siirt’te Şirvan Pervari Kurtalan ve Baykan etkilenecek! mask
Siirt’te Şirvan Pervari Kurtalan ve Baykan etkilenecek!
Siirt’te Şirvan Pervari Kurtalan ve Baykan etkilenecek!
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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Siirt’te Şirvan Pervari Kurtalan ve Baykan etkilenecek!

DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:

“Yarın 07.00-17.30 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Küfre, Dolusalkım, Yazıcık, Çavuşlu, Nurs, Yedikapı, Daltepe, Kalkancık, Adıgüzel, Özpınar, Taşyaka, Zinihari, Yaylacı, Kapılı, Soğuksu, Sırçalı, Tatlıpayam, Dişlinar, Sevincik, Ördekli, Söbetaş, Derecik, İnecik, Yatağan, Derinçay, Serinpınar(Pirinçli), Sevindik, Durankaya, Kırtepe, Dilecik, Asmalıdere, Damlı, Taşlı, Yolbaşı, Belençay, Küfre, Yalkaya, Sarıdana, Yağcılar, İncekaya, Pirinçli, Yok(Köşk), Yok (Kale), Yok(Orta), Ümranlı, Serinpınar(Yaylacı), Hilki, Mülki, Merkez, Ördekli bölgelerine,

Siirt’te Şirvan Pervari Kurtalan ve Baykan etkilenecek!

Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Pervari ilçesine bağlı Doğanköy bölgesine,

Yarın 14.00-17.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Y.Dibekli, Bağlıca, Aşağı Dibekli, Yeşilkonak, Seyrantepe(Merkez), Beykent, Bölüktepe, Çeşme, Yapılar, Tütün, Tosunbağı, Çeşmeli, Pınarlı, Aydıncık, Tepecik bölgelerine,

Siirt’te Şirvan Pervari Kurtalan ve Baykan etkilenecek!

Yarın 14.00-17.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Çeltiksuyu, Savaş, Karabıyık, Yelkesen, Çimencik, Yokuşlu, Bozkuş, Karadayılar, Ilıca, Duaf, Fatih, Payamlı bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Atabağı, Tütenocak, Gümüşkaş, Atabağı, Meşelik, Çay, Şeyhosman, Atatürk, Çukurtaş, Eğridere, Çelikli, Dedebakırı, Aşağı Tütenocak, Ardıçdalı, Sarısalkım bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Siirt’te Şirvan Pervari Kurtalan ve Baykan etkilenecek!

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03 Nis 2024 - 12:56 Siirt- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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