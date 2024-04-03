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Batman’ın Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez ilçeleri etkilenecek!

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Batman’ın Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez ilçeleri etkilenecek! mask
Batman’ın Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez ilçeleri etkilenecek!
Batman’ın Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez ilçeleri etkilenecek!
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DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Batman’da:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Güneşli Mezra, Akbelen, Yeniyurt, Çağlı, Haydar(Umurlu), Acar, Tahtika Mezra, Heybeli, Balbaşı, Pazarcık Mezra, Hasanlar Mezra, Kavaklı, Çadırkent, Güneşli, Bergazi, Gölbaşı(Heybeli) bölgelerine,

Batman’ın Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez ilçeleri etkilenecek!

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Derince, Seymenler, Çay(Derince), Çayhan, Yazpınar, Tuzlagözü, Süleymana, Dikenli, İslambey, Hamam, Değirmendere, Yamaçlı, Selahaddini Eyyübi, Aşağıgüneşli, Yamaçlı, Bacak, Yeniçağlar, Üçyol bölgelerine,

Batman’ın Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez ilçeleri etkilenecek!

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Barıştepe, Yolağzı, Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Gökçe, Doruk, Yayladüzü, Arık, Yolağzı, Babnir, Geçit, Kışlak, Kelan, Akbaş, Hisarmerkez, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Taşçı, Akarca, Muratlı, Kömürcü, Derei, Gökçe, Ardıçlı, Doruk, Esentepe, Bağlıca, Yayladüzü, Hanik, Haydarpaşa, Akça, Arık, Seyrantepe, Atlıhan bölgelerine,

Batman’ın Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez ilçeleri etkilenecek!

Yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Güveçli, Yeşiltepe(Koçaklı), Bahçeli, Durucak, Esence, Tekağaç, Turgut Özal, Kıyanç, Kapaklı, Aşağı Ürünlü, Yazyurdu, Uğurca, Yukarı Ürünlü, Ali Bey, Yolboyu, Çaykenarı, İslamköy, Ayışığı, Başlamış bölgelerine,

Batman’ın Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez ilçeleri etkilenecek!

Yarın 09.30-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kültür, Gap, Kolbaşı, Demirbilek, Yakıtlı, Yolveren, Gültepe, Belde, Demirci, Kocalar, Cumhuriyet, Ziyagökalp, Şirinevler, Bayındır, Korik, Kösetarla bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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03 Nis 2024 - 12:53 Batman- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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