03 Nis 2024 - 12:53 - Gündem

Batman’ın Sason Kozluk Gercüş Beşiri ve Merkez ilçeleri etkilenecek!

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.