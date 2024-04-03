Elazığ’da Merkez Baskil Arıcak Palu etkilenecek! 4 Nisan Elazığ Elektrik kesintisi listesi

FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni Mahallesi, Nail Bey Mahallesi, Üniversite Mahallesi, Kültür Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tohumlu Köyü Tohumlu, Tohumlu Köyü Şoş Mezra, Ürünveren Köyü Ürünveren, Ballıca Köyü Ballıca, Tadım Köyü Tadım, Sarıyakup Köyü Sarıyakup, Yalnız Köyü Yalnız, Zafer Mahallesi, Sarıyakup Köyü Kumlukbağları Mezra, Hürriyet Mahallesi, Kuyulu Köyü Kuyulu, Yalnız Köyü Venk Mezra, Sarılı Köyü Sarılı, Tohumlu Köyü Karaman Mezra bölgelerine,
Yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Korucu Köyü İstasiyon Mezra, Korucu Köyü Korucu, Koçkale Köyü Koçkale, Elmapınarı Köyü Elmapınarı(Merkez) Mevkii, Çağlar Köyü Çağlar, Koçkale Köyü Hacı Mezra, Yenikapı Köyü Eyüp Bağları Mezra, Yenikapı Köyü Yenikapı(Merkez) Mevkii, Karasaz Köyü Karasaz(Merkez) Mevkii, Karasaz Köyü Alikaya Mezra, Dereboğazı Köyü Dereboğazı(Merkez) Mevkii bölgelerine,
Yarın 10.00-16.30 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Karaali Köyü, Topaluşağı Köyü Ürüdüler, Aladikme Köyü, Görgülü Köyü Gazazi Mezra, Kutlugün Köyü Dayılar Mezra, Topaluşağı Köyü Merkez Mezra, Eskiköy Köyü, Topaluşağı Köyü Keçiler Mezra, Eskiköy Köyü Yapraklı Mezra, Eskiköy Köyü Akbayır Mezra, Eskiköy Köyü Kanatlı Mezra, Hacıhüseyinler Köyü Yapraklı Mezra, Hacıhüseyinler Köyü, Hacıhüseyinler Köyü Hacımustafa Mezra bölgelerine,
Yarın 10.00-16.30 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Karaali Köyü Çitili Mezra, Karaali Köyü Çakırlı Mezra, Kutlugün Köyü Merkez Mevkii, Kutlugün Köyü Küllük Mezra, Aladikme Köyü Düşeli Mezra, Aladikme Köyü Cansız Kayış Mezra, Aladikme Köyü Çoğraş Mezra, Çavuşlu Köyü Çapkurlar Mevkii, Beşbölük Köyü Çavuşlu Mezra, Çavuşlu Köyü Kaluşağı Mevkii, Topaluşağı Köyü Omik Mezra, Tatlıpayam Köyü, Tatlıpayam Köyü Sincan Mezra bölgelerine,
Yarın 10.00-16.30 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Topaluşağı Köyü Adacık Mezra, Topaluşağı Köyü, Aladikme Köyü Tekağaç Mezra, Aladikme Köyü Hacı Ömer Mezra, Yaylanlı Köyü Kurugül Mezra, Yaylanlı Köyü, Yaylanlı Köyü Fırat Mezra, Topaluşağı Köyü Geli Mezra, Hacıhüseyinler Köyü Erler Mezra, Çavuşlu Köyü Merkez Mevkii, Sarıtaş Köyü Merkez Mevkii bölgelerine,
Yarın 10.00-16.30 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Karaali Köyü Harman Mezra, Tatlıpayam Köyü Kiziruşağı Mezra, Topaluşağı Köyü Sapanlı Mezra, Kayabağları Köyü, Gelindere Köyü, Gelindere Köyü Asaf Mezra, Gelindere Köyü Kasaplar Mezra, Yürekkaya Köyü, Gözeli Köyü Esaflar, Yaruşağı Köyü Çelemlik Mezra, Yaruşağı Köyü, Sarıtaş Köyü Bozarmut Mezra bölgelerine,
Yarın 10.00-16.30 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Çortunlu Köyü, Çortunlu Köyü Demuşağı Mezra, Tarlatepe Köyü Tahtikler Mezra, Tarlatepe Köyü, Tarlatepe Köyü Tilkidere Mezra, Gökçe Köyü Çayırlar, Sarıtaş Köyü Sekmen Mezra, Canuşağı Köyü Merkez Mezra, Canuşağı Köyü Konak Mezra, Canuşağı Köyü Ziyalar Mezra, Duygulu Köyü, Görgülü Köyü, Ilıncak Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çaydaçıra Mahallesi, Üniversite Mahallesi, Şahinkaya Köyü Allahuekber Mezra, Şahinkaya Köyü Veran Mezra bölgelerine,
Yarın 10.30-12.30 saatleri arasında Arıcak ilçesine bağlı Yoğunbilek Köyü Uzun Söğüt Mezra, Karakaş Köyü Til Mezra, Karakaş Köyü, Göründü Köyü bölgelerine,
Yarın 11.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Şahinkaya Köyü Veran Mezra, Şahinkaya Köyü Şahinkaya, Şahinkaya Köyü Allahuekber Mezra bölgelerine,
Yarın 07.00-08.00 saatleri arasında Palu ilçesine bağlı bölgelerine,
Yarın 07.00-08.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sarıkamış Köyü Kaşıkçılar Mezra, Baltaşı Köyü Çaybaşı Mevkii, Baltaşı Köyü Bahçelievler Mevkii, Sarıkamış Köyü Sarıkamış, Kumla Köyü Kumla, Kumyazı Köyü, Kuşhane Köyü Kuşhane, Kuşhane Köyü Kom Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.