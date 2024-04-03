Diyarbakır dikkat! 17 ilçeye kritik uyarı geldi 3 Nisan 2024 Diyarbakır elektrik kesintisi listesi

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Tellikaya, Sarıdallı, Tavşantepe, Batıkarakoç, Özdemir, Çarıklı, Topyolu, 5 Nisan, Körhat, Karahanköy, Selahattin Eyyubi bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Kayan, Sökündüzü, Bagür, Bozyer, Karpuzlu, Yayvantepe, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Aşağıbitikçi, Yukarıbitikçi, İncehıdır, Kavaklı, Giraylar, Akçoban, Azıklı, Bagür, Morkoyun bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Güneştepe, Tevekli, Yukarıkuyulu, Güzelyurt, Gülerce, Üzümlü, Bereketli, Ahmetli, Dereboyu, Caferan, Aşağıkuyulu, Hançerli, Kömürtaş, Yeniköy, Karpuzlu, Çimlihöyük, Gözlü, Olgun, Doğanköy, Akçakale, Yukarıkarpuzlu, Sallıca, Buzluca, Çiçeközü, Baykara, Tişo, Keklik bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kooperatif, Eliaçık, Keberli, Ulutürk, Seyit Hasan, Aralık, Ambar, Tatlıçayır, Erler, Oğuzlar, Akçay,, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Konacık, Alabal, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Erler, Oğuzlar, Akçay, Doruk, Yazır, Derbent, Doruk, Tepecik, Pınarbaşı, Harmanlı, Soylu, Hisarkaya bölgelerine,
Yarın 12.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Pamuklu, Dikyol, Günaşan, Çukurelma, Saltepe, Güzel, Dilekpınar, Armağantaşı, Konaklı, Şeyhandede, Bayat, Yaylacık, Ceylan, Bayat, Elifuşağı, Kuyu, Kalaç bölgelerine,
Yarın 08.40-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yazçiçeği, Köksalan, Karabudak, Sürendal, Ağaçsever, Solmaz, Tilver, Kırkağaç, Kazıktepe, Ortaşar, Taşhelvası, Yukarıortaören, Muratcık, Pembeviran, Avdalı, Alancık, Ballıbaba, Bilmece, Karabudak, Karacadağ, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, İnanöz, Göktepe, Akçomak bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Petekkaya, Elifuşağı, Haburman, Çukur, Sine, Genceli, Aşağışeyhler, Pınarlı, Kuyu, Kalaç, Akpınar, Köksal, Karakaya, Göktepe, Armutlu, Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler, Asmalı, Eskibağ, Bahçe, Atalar, Yeniköy, Polatuşağı, Hoya, Keleşevleri, Karşıyaka, Sağtepe, Oyuklu, Ormançayı, Türkmen, Arpadere, Çaybaşı, Balcılar, Seferuşağı, Norşin, Yukarışeyhler, Elmadere, Aydınlı bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı 15 Temmuz, Çelebi, Baltacı, Değirmenli, Yeşiltepe, Kırkpınar, Kelekçi, Yokuşlu, Gelincik, Kurudere, Boğazköy, Kurşunlu, Boğaz bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Kalkan, Babalar, Tepecik, Yatır, Düzlük, Baysu, Balaban, Meşeler, Akalan, Kaya, Sarıca, Hantepe, Sivritepe, Selman, Dere, Kazanlı, Oyalı, Konak, Koyunalan, Dereboyu, Canveren, Taşdam, Alangör, Dikentepe, Ekinciler, Çakmak bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Veziri, Abacılar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Kulaçtepe, Uzunargıt, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Bahçe, Çökeksu, Ormankaya, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Doğanköy, Esentepe, Taban, Güleçoba, Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Kırmataş, Arkbaşı, Çaytepe, Kaya, Şeyh Şerafettin, Hacı Reşit, Kokulupınar, Tepecik, Bozbağlar, Günalan, Suçıktı, Eryolu, Kokulupınar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Kayahan, Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü, Baloğlu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Muradiye, Saydamlı, Akçabudak, Bayırlı, Baharlar, Muradiye, Hedik, Yalımlı, Ulucak, Dernek, Daralan, Çeper bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Konak, Mescit, Selahattin, Çevriksu, Nohuttepe, Güzderesi, Yeşerdi, Çiğil, Kıraçtepe, Akdere, Yenidoğan, Sulak, Eşme, Sağlık, Bellibahçe, Düzalan, Akçayır, Bereketli, Karamus, Yuva, Duru, Akbaş, Doluçanak, Yazgı, Bayırdüzü, Ağartı, Susuz, Darköprü, Karahacı, Sarıbuğday bölgelerine
Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Tavşantepe, Özdemir, Çarıklı, Bağpınar, Karabaş, Yiğitçavuş, Yukarıkılıçtaşı, Fetih, Karaçalı bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Fabrika, Dokuzçeltik, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Yenice, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Işıklar, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Güroluk, Erler, Eliaçık, Çölağan, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler, Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Bozek, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.