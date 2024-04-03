Kayseri ve Niğde dikkat! Tek tek açıklandı

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:
“Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Karahalka Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Fevzioğlu, Karacabey mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Sümer, Bayramlı, Dervişağa, Camiikebir, Yavuz Selim mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu, Battalgazi, Gesi mahallelerine,
Yarın 09.15 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli Mahallesi’ne,
Yarın 09.30 ila 13.30 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Çamlıca, Ulupınar, Yeşilköy, Büyükçakır mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’ne,
Yarın 10.30 ila 11.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Turan Mahallesi’ne,
Yarın 13.00 ila 14.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi’ne,
Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi’ne,
Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Yeni, Yavuz Selim mahallelerine,
Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Camiikebir Mahallesi’ne,
Yarın 15.00 ila 17.00 saatleri arasında Bünyan ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:
“Yarın 17.30 ila 19.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Fatih Mahallesi, Harım Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Selçuk Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Konaklı Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Hüyük Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.