03 Nis 2024 - 12:09 - Gündem

Hırsızlığın gerçek tanıkları: Çilingirler

Depremlerle birlikte mağdur olan meslek gruplarından birisi de çilingirler. Ev sahibi olmadığı halde orta hasarlı binaları açmaları yönünde kendilerine çok talep geldiğini dile getiren Çilingir Mustafa Bakay, çilingirlerin buna aldanmadığını söyledi. Bakay, bütün çilingirleri tekrar uyararak, “Çilingir arkadaşlarımız her çağrılan yere gitmesinler, çünkü çoğu insanlar bu nedenle mağdur ediliyor” dedi.