Hırsızlığın gerçek tanıkları: Çilingirler

Depremin o ağır sürecinde boş evler için çilingirlerin çağrıldığını hatırlatan Çilingir Mustafa Bakay, çilingir yardımıyla ev sahibi olmayan kişilerin kendilerini kullanmaya çalıştıklarını anımsattı.
“BİRBİRİMİZİ UYARIYORDUK”
“Bizleri boş evleri açmamız için çağırıp hırsızlık yapmaya çalıştılar” diyen Bakay, şunları kaydetti:
“Çilingirleri bu istekleri yerine getirmediler. Bu olaylarla bizler çok karşılaştık. Bizlere ‘Dışarıdan geldik, anahtarları içeride unuttuk, anahtarımızı kaybettik’ bahanelerini ileri sürüyorlardı. Bizler de verilen adreslere gidiyorduk ve geri dönüyorduk. Çünkü bizlere inandırıcı gelmiyordu. Çilingirlerin bir whatsapp grubu var. Bu tür adreslere gidilmemesi yönünde birbirimizi uyarıyorduk. Bizler bu talepleri yerine getirmeyince bu sefer de hırsızlık yapanlar kapıları, pencereleri levyeyle kilidi kırmışlar, duvarları delmişler, kapıların göbeklerini parçalamışlar. Şu anda yıkımların yüzde 80’i bittiği için girilecek yer kalmadı ve artık kötü niyetli kişiler bazı bahanelerle bizleri çağırmıyorlar. Biz çilingirler bu yönden itinalı davrandık. Her çağrıldığımız yere gitmedik ve gitmiyoruz. Daha önce evine gidip iş yaptığımız, tanıdığımız insanların evlerine gidip hizmet yapmaya gayret ediyoruz. Tanımadığımız kişilerin evlerine gittiğimizde de evin kendisine ait olup olmadığıyla ilgili bir belge istiyoruz.”
“ŞU ANDA HERKES KONTEYNERLERDE KALIYOR”
Çilingirlik işinin depremlerle birlikte tamamen bitme aşamasına geldiğini dile getiren Bakay,
“Depremlerle birlikte orta hasarlı bina sahipleri bizleri çağırdılar, o dönem işlerimiz çok fazla yoğunluk vardı ama şu anda herkes konteynerlerde kalıyor. İşlerimiz Malatya’nın inşası ve ihyası yapılır, konutlar giderek yükselir, insanlar da evlerine taşınırsa olur. Şimdi işlerimiz ancak evimizin mutfak masraflarını çıkaracak şekilde oluyor. Şu anda iş olmadığı için çilingirlik işi yapan arkadaşlarımız hırdavatçılıkla da uğraşıyor. Çilingir arkadaşlarımıza buradan tekrar uyarıyorum. Her çağrılan yere gitmesinler, çünkü çoğu insanlar bu nedenle mağdur ediliyor. En azından iş yapılacak binalarda başka oturanlar varsa onları çağırıp, evin kime ait olduğunu tam olarak öğrensinler”
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.