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Geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı tarafından 8 bin işçi alımı yapılacağının müjdesi verilmişti. Gözler bugün noter huzurunda saat 10.30’da başlayan kura çekimine çevrildi. İşte ayrıntılar.

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan duyuruda, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde çalıştırılmasına dair 8 bin işçi alınacağı belirtilmişti.

İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların alınmasından sonra gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki kura sonuçlarına nasıl ulaşılabilecek? İşte detaylar:

3 NİSAN KURA ÇEKİLECEK İLLER:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Isparta Mersin İstanbul İzmir Kars Kastamonu Kayseri Kırklareli Kırşehir.