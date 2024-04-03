03 Nis 2024 - 11:21- Gündem G:

Naci Görür, İçelli ve Önal’dan Doğanşehir depremi açıklaması

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AFAD tarafından açıklanan verilere göre ise deprem saat 10.48’de, yerin 13.9 kilometre derinliğinde, 4.5 büyüklüğünde Malatya Doğanşehir’de meydana geldi. Yaşanan sarsıntının üzerine vatandaşlarda tedirginlik oluşurken uzmanlardan ve yetkililerden açıklama geldi.

Naci Görür, İçelli ve Önal’dan Doğanşehir depremi açıklaması malatya haber mask
Naci Görür, İçelli ve Önal’dan Doğanşehir depremi açıklaması malatya haber
Naci Görür, İçelli ve Önal’dan Doğanşehir depremi açıklaması malatya haber
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AFAD tarafından açıklanan verilere göre ise deprem saat 10.48’de, yerin 13.9 kilometre derinliğinde, 4.5 büyüklüğünde Malatya Doğanşehir’de meydana geldi. Yaşanan sarsıntının üzerine vatandaşlarda tedirginlik oluşurken uzmanlardan ve yetkililerden açıklama geldi.

Naci Görür, İçelli ve Önal’dan Doğanşehir depremi açıklaması

Meydana gelen sarsıntı sonrasında ise Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli Doğanşehir depremini yorumladı. İçelli, “Sönümlenmiş gibi görünen depremler bu tip atımlarla kendini hatırlatır. Geçmiş olsun” dedi.

Naci Görür, İçelli ve Önal’dan Doğanşehir depremi açıklaması

“DEPREMİN ŞİDDETİ 5,6’DIR”

Yaşanan sarsıntı sonrasında uzmanlar depremi yorumlayarak bilgilendirmelerde bulundu. Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli son deprem hakkında, “Malatya Fayı, Akçadağ Segmenti, Doğanşehir fay zonu, Sürgü fayının kesişim noktasında 14 km derinde. Doğanşehir kırığının yer ayarlamaları devam ediyor. 4,5 büyüklüğünde olan depremin şiddeti 5,6’dır. Daha önce belirttiğimiz gibi, sönümlenmiş gibi görünen depremler bu tip atımlarla kendini hatırlatır. Geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.
Naci Görür, İçelli ve Önal’dan Doğanşehir depremi açıklaması

BEKLENEN BİR DEPREM

Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal ise yaşanan depremin beklendiğini belirterek, “Küçükler-Doğanşehir Malatya'da bugün olan 4.7 büyüklüğündeki deprem Sürgü Fayında oldu. Beklenen orta büyüklükteki bir deprem” dedi.

Naci Görür, İçelli ve Önal’dan Doğanşehir depremi açıklaması

NACİ GÖRÜR YORUMLADI

Prof. Dr. Naci Görür depremin stres transferi sonucunda meydana geldiğini bildirerek, “Malatya Küçüklü- Doğanşehir’de Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4,7 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır. Geçmiş olsun” şeklinde yorumladı.

 

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03 Nis 2024 - 11:21 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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