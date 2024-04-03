Naci Görür, İçelli ve Önal’dan Doğanşehir depremi açıklaması

AFAD tarafından açıklanan verilere göre ise deprem saat 10.48’de, yerin 13.9 kilometre derinliğinde, 4.5 büyüklüğünde Malatya Doğanşehir’de meydana geldi. Yaşanan sarsıntının üzerine vatandaşlarda tedirginlik oluşurken uzmanlardan ve yetkililerden açıklama geldi.

Meydana gelen sarsıntı sonrasında ise Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli Doğanşehir depremini yorumladı. İçelli, “Sönümlenmiş gibi görünen depremler bu tip atımlarla kendini hatırlatır. Geçmiş olsun” dedi.

“DEPREMİN ŞİDDETİ 5,6’DIR”

Yaşanan sarsıntı sonrasında uzmanlar depremi yorumlayarak bilgilendirmelerde bulundu. Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli son deprem hakkında, “Malatya Fayı, Akçadağ Segmenti, Doğanşehir fay zonu, Sürgü fayının kesişim noktasında 14 km derinde. Doğanşehir kırığının yer ayarlamaları devam ediyor. 4,5 büyüklüğünde olan depremin şiddeti 5,6’dır. Daha önce belirttiğimiz gibi, sönümlenmiş gibi görünen depremler bu tip atımlarla kendini hatırlatır. Geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

BEKLENEN BİR DEPREM

Emekli Jeolog Prof. Dr. Mehmet Önal ise yaşanan depremin beklendiğini belirterek, “Küçükler-Doğanşehir Malatya'da bugün olan 4.7 büyüklüğündeki deprem Sürgü Fayında oldu. Beklenen orta büyüklükteki bir deprem” dedi.