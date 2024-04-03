İsrail askerleri Ramazan ayında da Filistin ve Gazze’ye yönelik saldırılarını devam ettiriyor. Saldırılar devam ederken Türkiye’den de Filistin’e yardım kolileri gönderiliyor. Bu kapsamda Malatya’nın da içinde bulunduğu Türkiye’nin 81 ilinden Filistin’e gönderilen toplam 128 TIR yardım malzemesi 760 bin kişiye ulaştırıldı.

İsrail’in, Filistin’e yönelik gerçekleştirdiği soykırım dünya, Türkiye ve Malatya genelinde protesto edilmeye devam ediyor. İşgalci İsrail rejimi Filistinli mazlumları açlığa mahkum ederken bölgeye gıda ve yardımların ulaşmasını ise engelliyor.

Dünya genelinde birçok ülkede bu saldırılar protesto edilse de en büyük ses Türkiye’den çıkıyor ve bütün engellemelere rağmen Türkiye’den, Filistin’e yardımlar gönderiliyor.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Filistin’e gönderilen yardım malzemeleri ve sayıları açıklandı.

Buna göre 7 Ekim 2023 tarihinden günümüze kadar devam eden İsrail işgali altında olan Filistin’e toplam 128 TIR yardım malzemesi gönderilirken bu yardımlar toplamda 760 bin kişiye ulaştırıldı.

Yardımların içeriği; 30 bin 130 gıda kolisi, 7 bin 300 temizlik kolisi, 327 bin 834 sıcak yemek, 14 bin yatak, battaniye vs. 14 bin 880 un (25 kilogram), bin bebek bezi, 50 tanker su, 10 bin 500 adet 5 litrelik su, bin afet çantası, 200 koltuk değneği, bin tekerlekli sandalye, 50 bin litre hastanelere yakıt, 5 TIR İlaç yardımı.