3 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 3 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 3 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
3 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Murat Eczanesi
Battalgazi Devlet Hastanesi, Acil karşısı, Zafer Mahallesi, Vali Konağı Caddesi üzeri
24 saat açık
Yeni Çare Eczanesi
Çöşnük Mahallesi, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü yanı
24 saat açık
Karakaş Eczanesi
Tevfik Temelli Kavşağı, Sümer Park
24 saat açık
Kuyuönü Eczanesi
Aşağıbağlar Mahallesi (KUYUÖNÜ), Asker Kemal Konağı karşı sokağı 7’nci Noterlik ve Aşağıbağlar ASM karşısı
24 saat açık
Aksu Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Benzinlik Caddesi
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.