- Sağlık

3 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 3 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 3 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

3 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler malatya haber mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 3 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 3 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

3 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Murat Eczanesi

 Battalgazi Devlet Hastanesi, Acil karşısı, Zafer Mahallesi, Vali Konağı Caddesi üzeri

24 saat açık

Yeni Çare Eczanesi

Çöşnük Mahallesi, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü yanı

24 saat açık

Karakaş Eczanesi

Tevfik Temelli Kavşağı, Sümer Park

24 saat açık

Kuyuönü Eczanesi

Aşağıbağlar Mahallesi (KUYUÖNÜ), Asker Kemal Konağı karşı sokağı 7’nci Noterlik ve Aşağıbağlar ASM karşısı

24 saat açık

Aksu Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Benzinlik Caddesi

24 saat açık”

 

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03 Nis 2024 - 11:03 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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