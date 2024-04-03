Malatya’da hava nasıl olacak? 3 Nisan 2024 Malatya hava durumu

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için şu uyarılara yer verdi:

“Çığ tehlikesi uyarısı: Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve az bulutlu 26 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 26 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 24 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 23 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 27 derece,

Darende: Parçalı ve az bulutlu 27 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 25 derece,

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 27 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 25 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu 27 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 25 derece,

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 25 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 27 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 26 derece”