03 Nis 2024 - 10:46- Gündem G:

Malatya’da hava nasıl olacak? 3 Nisan 2024 Malatya hava durumu

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

Malatya’da hava nasıl olacak? 3 Nisan 2024 Malatya hava durumu mask
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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için şu uyarılara yer verdi:

“Çığ tehlikesi uyarısı: Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

 “Merkez: Parçalı ve az bulutlu 26 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 26 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 24 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 23 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 27 derece,

Darende: Parçalı ve az bulutlu 27 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 25 derece,

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 27 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 25 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu 27 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 25 derece,

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 25 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 27 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 26 derece”

 

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03 Nis 2024 - 10:46 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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