Son Dakika! Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da şiddetli deprem hissedildi

Malatya bugün saat 10.48 sularında bir depremle sarsıldı. Yaşanan depremin merkez üssü ve büyüklüğü ise merak ediliyor. İşte açıklanan veriler.

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre bugün saat 10.48 sularında meydana gelen depremin merkez üssü Malatya’nın Doğanşehir ilçesi olarak belirtildi. Verilere göre deprem yerin 4.2 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre ise deprem saat 10.48’de, yerin 13.9 kilometre derinliğinde, 4.5 büyüklüğünde Malatya Doğanşehir’de meydana geldi. Depremin ardından birçok vatandaş sosyal medya üzerinden depremi hissettiğine dair paylaşımlarda bulundu.

Yaşanan depremler bölge halkında korkuya sebep olurken gözler uzmanlardan gelecek olan açıklamalara çevrildi.

İLK AÇIKLAMA KATİPOĞLU’NDAN GELDİ

Yaşanan depremin ardından vatandaşlarda tedirginlik devam ederken ilk açıklama Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu’ndan geldi. Katipoğlu,

“Malatya Doğanşehir merkezli 4.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibari ile bizlere ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamakta olup yine de itfaiye ekiplerimiz sahada ve genel olarak taramaya devam etmektedirler”

ifadelerine yer verdi.

AYRINTILAR GELİYOR…