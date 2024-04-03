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Malatyalılar yarın bu saatlere dikkat! 4 Nisan 2024 Malatya Elektrik kesintisi listesi

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatyalılar yarın bu saatlere dikkat! 4 Nisan 2024 Malatya Elektrik kesintisi listesi mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Hanımınçiftliği mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Adagören Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Ağalar Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi, Taştepe, Melekbaba, Şehitfevzi mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Bostanbaşı, Zaviye, Turgut Özal mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Eğin, Mihmanlı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Ağalar Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Bağyolu, Fatih, Bahçelievler mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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03 Nis 2024 - 10:09 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten ,  Mutlu Sarıgül

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