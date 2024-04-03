Malatya’da Yeniden Refah’ın oyları kime gitti? 28 bin kişi neden fikrini değiştirdi?

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da 31 Mart 2024’te yapılan seçimlerde kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Bu seçimde dikkat çeken partilerden biri Yeniden Refah’tı. İl genelindeki tüm ilçelerde toplam 64 bin 562 seçmen Yeniden Refah Partisi adayları için oy kullandı ancak iş Büyükşehir adayına gelince tercihler değişti. Öyle ki, YRP’nin Büyükşehir Adayı Bilal Yıldırım, tüm ilçelerde kendi partisi için kullanılan oyların yaklaşık yarısını alabildi. İşte o ilginç istatistiğe dair detaylar…

Yerel yönetimleri belirlemek üzere 31 Mart 2024’ye yapılan seçimlerde Malatya’da da Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve muhtarlıklar için oylar kullanıldı. Malatya genelinde 542 bin 177 seçmen, 779 birimde kurulan 2007 sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Malatya’nın ilçelerinde belediye başkanlığı seçimleri için verilen oy oranları ve sayıları şu şekildeydi (tüm ilçelerde ilk 3’e giren parti oy oran ve sayılarını içeriyor):

BATTALGAZİ:

AK PARTİ adayı Bayram Taşkın - 71.120 oy, %55,8

YRP - 24.854 oy, %19,5

CHP - 24.498 oy, %19,2

YEŞİLYURT:

AK PARTİ adayı İlhan Geçit - 69.296 oy, %49,3

CHP - 44.502 oy, %31,7

YRP - 17.278 oy, %12,3

AKÇADAĞ:

AK PARTİ adayı Hasan Ulutaş - 6.656 oy, %33,1

CHP - 5.842 oy, %29,0

YRP - 5.054 oy, %25,1

ARAPGİR:

CHP adayı Haluk Cömertoğlu - 3.318 oy, %48,8

AK PARTİ - 3.070 oy, %45,1

YRP - 277 oy, %4,0

ARGUVAN:

CHP adayı Ersoy Eren - 2.254 oy, %41,5

Bağımsız aday - 1.507 oy, %27,8

AK Parti - 1.458 oy, %26,9

(YRP – 14 oy, %0,25)

DARENDE:

AK Parti adayı Alican Bozkurt - 8.709 oy, %55,0

YRP - 5.866 oy, %37,0

Saadet Partisi - 461 oy, %2,9

DOĞANŞEHİR:

CHP adayı Memet Bayram - 11.339 oy, %50,9

AK Parti - 9.400 oy, %42,2

YRP - 372 oy, %1,6

DOĞANYOL:

AK Parti adayı Hakan Bay - 1.428 oy, %54,3

YRP - 1.036 oy, %39,3

Saadet Partisi - 141 oy, %5,3

HEKİMHAN:

CHP adayı Mehmet Şerif Yıldırım - 6.250 oy, %46,6

MHP - 4.357 oy, %32,4

YRP - 2.442 oy, %18,2

KALE:

AK Parti adayı İhsan Özbay - 2.482 oy, %60,3

YRP - 1.195 oy, %29,0

CHP - 348 oy, %8,4

KULUNCAK:

MHP adayı Erhan Cengiz- 2.100 oy, %37,0

CHP - 1.830 oy, %32,2

YRP - 1.601 oy, %28,2

PÜTÜRGE:

AK Parti adayı Mikail Sülük - 4.865 oy, %54,4

YRP - 3.768 oy, %42,1

DEM Parti - 121 oy, %1,3



YAZIHAN:

CHP adayı Abdulvahap Göçer - 4.400 oy, %43,4

AK PARTİ - 4.248 oy, %37,7

YRP - 805 oy, %12,3

YENİDEN REFAH’IN MALATYA’DAKİ TÜM OY SAYISI

Bu bağlamda Yeniden Refah için Malatya’da tüm ilçelerde toplam 64.562 oy kullanıldı. Şehirde 542 bin 177 seçmenin 404 bin 343’ü oy kullandı. Bu oyların ise 388 bin 369’u geçerli sayıldı. Bu durumda Yeniden Refah Partisi’ne azımsanmayacak oranda oy verildiğini söylemek mümkün.

İLÇELERDE YRP DİYENLER, BÜYÜKŞEHİRDE TERCİH DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan Malatya’da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sami Er toplam 190 bin 165 oy alırken, CHP Adayı Veli Ağbaba 144 bin 775, Yeniden Refah Partisi Adayı Bilal Yıldırım ise 36 bin 432 oy sayısını yakaladı. Yani aslında ilçelerde toplamda 64 bin 562 seçmen Yeniden Refah için oy kullandı ancak Büyükşehir için tercihler farklı oldu. Yeniden Refah’ın ilçelerdeki Büyükşehir oylarının kime gittiği bilinmiyor. Nitekim yaklaşık 28 bin oy kaybı bulunuyor.

https://www.busabahmalatya.com/haber/19756082/son-dakika-malatya-31-mart-2024-yerel-secim-sonuclari-iste-buyuksehirde-oy-oranlari#google_vignette