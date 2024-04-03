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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı mask
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Pas çalışmalarının yapıldığı idman 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanı bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Adana Demirspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 Nis 2024 - 01:43 - Spor

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