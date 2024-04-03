Siirt, Batman, Van, Hakkari: Çirkin provokasyona müdahale

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde izinsiz yürüyüş düzenleyen gruba polis müdahale etti. Batman’da, Abdullah Zeydan'ın başkanlığının iptal edilmesini bahane eden terör örgütü PKK/KCK yandaşları taşkınlık çıkardı.

Hakkari Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir araya gelen çok sayıda kişi, Van'da Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınarak mazbatanın AK Parti’li Abdulahat Arvas'a verilmesini protesto etmek istedi. Eski Cezaevi Kavşağı’ndan Merkez İhsaniye Camii'ne kadar slogan atarak yürüyen gruba polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesiyle ara sokaklara dağılan gruplar burada ateş yaktı. Çıkan gerginlik üzerine Cengiz Topel Caddesi üzerindeki esnaf kepenk kapattı.

BATMAN’DA TERÖR YANDAŞLARI TAŞKINLIK ÇIKARDI

Batman’da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) belediye başkanlığı kutlamaları sonrası, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz sonucu Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın başkanlığının iptal edilmesini bahane eden terör örgütü PKK/KCK yandaşları taşkınlık çıkardı.

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Turgut Özal Bulvarı'nda düzenlenen kutlamalar sonrası Van’da yaşanan olayları bahane eden yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları taş ve havai fişeklerle polise saldırdı. Göstericiler, bariyerlerle yolları kapatarak terör örgütü lehine sloganlar attı. Polisin uyarılarına rağmen saldırılarını sürdürerek yürüyüşe geçmek gruba, polis TOMA ve biber gazı ile müdahalede bulundu. Olaylara karışanların tespiti için çalışmalar sürüyor.



VAN OLAYLARI SİİRT’E SIÇRADI, ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Siirt'te Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin yürüyüş çağrısının ardından çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Siirt’te protesto etmek ve yürüyüş yapmak isteyen bir gruba polis uyarılarına rağmen dağılmamaları üzerine müdahale yapıldı. Biber gazlı yapılan müdahale sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Göstericilerin arasında DEM milletvekili Sabahat Sarıtaş, belediye başkan adayı, parti yöneticileri ve çok sayıda partili bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı