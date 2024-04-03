Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlik bilgileri belirlendi

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde meydana gelen yangın faciasında 29 kişinin hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Olay sonrasında yapılan teşhisler sonucunda, hayatını kaybeden 28 kişinin kimlikleri belirlendi. Faciada yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle sıralandı: Ahmet Sever, Ahmet Uzun, Alparslan Salih Derelioğlu, aşçı Atanur Aladağ, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, asansör işçisi Fahrettin Korkut, Gökhan Yıldırım, tadilat işçisi Kadir Orhanoğlu, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Sinan Yılmaz, Adem Özçelik, Ahmet Kartal, Ahmet Mehduş, kaynak ustası Akın Kıhrı, Binali Çayır, Cengiz Aksoy, Efe Demir, Gökay Tevlek (DJ), Gökhan Akbulut, Hüseyin Ak, Kadir Orhanoğlu, mobilyacı Muhammet Ali Yıldırım, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade ve Şivan Dolu. Ayrıca, kaynak ustası Yılmaz Kıhrı da bu acı olayda hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Olayın ardından soruşturma başlatılırken, 8 kişi de gözaltına alındı. Ancak soruşturma devam ediyor ve yangının nedeni hala netlik kazanmış değil. Bu tür olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için yetkililerin girişimlerinin devam etmesi bekleniyor. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı