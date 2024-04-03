Feci trafik kazası: 6 yaralı

Bingöl'ün İnalı Mahallesi Aftor kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 34 BA 8217 ve 43 AAF 071 plakalı iki otomobil çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan ve sürücüleri belirlenemeyen 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine taşınarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı