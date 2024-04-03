- Gündem

Feci trafik kazası: 6 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bingöl'ün İnalı Mahallesi Aftor kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 34 BA 8217 ve 43 AAF 071 plakalı iki otomobil çarpıştı.

Feci trafik kazası: 6 yaralı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bingöl'ün İnalı Mahallesi Aftor kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 34 BA 8217 ve 43 AAF 071 plakalı iki otomobil çarpıştı.

Feci trafik kazası: 6 yaralı

Kazada her iki araçta bulunan ve sürücüleri belirlenemeyen 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine taşınarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# kaza, trafik kazası, yaralı, bingöl, Tedavi, İnalı Mahallesi Aftor kavşağı

03 Nis 2024 - 01:02 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL