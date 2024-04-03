Sahte para sürmek suçundan yargılanan kişiye hapis cezası verildi

Samsun'da piyasaya sahte para sürmek suçundan yargılanan B.U.'nun davası sonuçlandı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında B.U., mahkeme tarafından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararla birlikte davanın sonuçlanmasıyla ilgili süreç tamamlanmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı