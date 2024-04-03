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Sahte para sürmek suçundan yargılanan kişiye hapis cezası verildi

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Samsun'da piyasaya sahte para sürmek suçundan yargılanan B.U.'nun davası sonuçlandı.

Sahte para sürmek suçundan yargılanan kişiye hapis cezası verildi mask
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Samsun'da piyasaya sahte para sürmek suçundan yargılanan B.U.'nun davası sonuçlandı.

Sahte para sürmek suçundan yargılanan kişiye hapis cezası verildi

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında B.U., mahkeme tarafından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararla birlikte davanın sonuçlanmasıyla ilgili süreç tamamlanmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 Nis 2024 - 00:59 - Gündem

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