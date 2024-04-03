Gemi kazasında kaybolan kaptanın cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 15 Şubat'ta batan Batuhan A isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatı arasında bulunan İnebolulu kaptan Hasan Mehmet Uyanık'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yaklaşık bir hafta önce Bandırma ilçesine bağlı Dutlimanı bölgesinde denizin üzerinde bir ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Denizden çıkartılan ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsi sonucunda cesedin, 15 Şubat'ta batan Batuhan A isimli kargo gemisinin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'a ait olduğu tespit edildi.

Kaptan Hasan Mehmet Uyanık'ın yakınları, cenazeyi teslim almak için Bursa'ya gitti. Uyanık'ın kaybı, ailesi ve yakınları için büyük bir üzüntü kaynağı olmuştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı