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Arjantinli futbolcu son 3 maçta rakip fileleri havalandırdı

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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Hatayspor maçında kaydettiği golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 18'e çıkardı.

Arjantinli futbolcu son 3 maçta rakip fileleri havalandırdı mask
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Hatayspor maçında kaydettiği golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 18'e çıkardı.

Icardi'nin bu performansıyla, gol krallığı yarışında zirvede bulunan Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'yu yakalamış oldu.

Arjantinli futbolcu son 3 maçta rakip fileleri havalandırdı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadelenin 12. dakikasında Dries Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yükselen Icardi, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturarak skoru 1-0 yapmayı başardı.

31 yaşındaki futbolcu, bu golüyle ligdeki gol sayısını 18'e çıkararak rakiplerini yakaladı. Ayrıca son üç maçta da gol atan Icardi, bu süreçte toplamda 4 gol kaydetti.

Mauro Icardi'nin performansı sadece Süper Lig ile sınırlı değil. UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 golü bulunuyor.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Icardi, 90 dakika boyunca sahada kalarak takımına önemli bir galibiyetin kapılarını araladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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03 Nis 2024 - 00:39 - Spor

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