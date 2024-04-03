Evindeki yenilmezlik serisini 33 maça çıkardı

Galatasaray, Hatayspor galibiyetiyle Süper Lig’de sahasında üst üste 33. maçta da kaybetmedi.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray RAMS Park’ta Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Sahasında on olarak 2022-2023 sezonunda Giresunspor’a 1-0 yenilen Cimbom daha sonra oynadığı 33 lig mücadelesinde 31 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Aslan bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 16 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı