Kakao fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 200 arttı

Son zamanlarda hızlı bir fiyat artışıyla gündemde olan kakao, yılbaşından bu yana yüzde 200'den fazla zamlandı.

Kakao rekoltesinin yüzde 50'den fazla düşmesiyle birlikte fiyatlar, son 46 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Aktarlarda kilogram fiyatının 600 lirayı bulduğu kakao, tedarik sıkıntıları ve düşük üretim nedeniyle sürekli talep karşısında değer kazandı.

Eskişehir'de aktarlık yapan Koray Özkılıç, kakao fiyatlarının gelecekte de artmaya devam edeceğini belirtti. Rekoltenin önemli ölçüde düşmesiyle birlikte tedarik sürecinde sorunlar yaşandığını ve bu durumun fiyatları olumsuz etkilediğini ifade etti. Dünya pazarlarında hızlı bir yükseliş gösteren kakao fiyatlarının, perakende satışlarda da yılbaşından bu yana yüzde 200'den fazla arttığını dile getirdi.

Özkılıç, eğer tedarik sürecinde iyileşme sağlanamazsa, fiyatların artmaya devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların artık kakao alımlarını daha az miktarlarda gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı