Ambulans helikopter 7 yaşındaki çocuk için havalandı

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde yüksekten düşme sonucu yaralanan ve tedavi görmekte olan 7 yaşındaki çocuğun ileri tetkik ve tedavisi için ambulans helikopter ile nakli gerçekleştirildi.

Yüksekten düşme sonucu yaralanan 7 yaşındaki hastanın tedavisine Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde başlandı. Ancak hastanın durumunun ciddiyeti ve ileri tedavi gerekliliği nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Bu amaçla, hastanın nakli için ambulans helikopter havalandı.

Helikopter ambulans ile Bahçesaray'dan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başarılı bir şekilde nakli gerçekleştirildi. Çocuğun tedavisine burada devam edileceği bildirildi.

Bu olay, acil sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde kullanılmasıyla çocuğun daha ileri tedavi imkanlarına erişimini sağlayan önemli bir örnektir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı