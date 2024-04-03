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Saman balyaları alev alev yanarak yok oldu

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde çıkan yangında, arazi ortasına istiflenmiş saman balyaları alev alev yandı.

Saman balyaları alev alev yanarak yok oldu mask
Saman balyaları alev alev yanarak yok oldu
Saman balyaları alev alev yanarak yok oldu
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde çıkan yangında, arazi ortasına istiflenmiş saman balyaları alev alev yandı.

Saman balyaları alev alev yanarak yok oldu

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, çevredekilerin müdahale etmesiyle kontrol altına alınamadı ve yangın hızla yayıldı.

Saman balyaları alev alev yanarak yok oldu

Olay yerine yapılan ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 4 itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Saman balyaları alev alev yanarak yok oldu

Yangın sonrasında jandarma ekipleri de inceleme başlatarak olayın nedenini ve detaylarını belirlemeye çalışmaktadır.

Kahramanmaraş'ta yaşanan bu olay, hızlı müdahale sayesinde daha büyük zararların önlenmesine yardımcı olmuştur. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 Nis 2024 - 00:26 - Gündem

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