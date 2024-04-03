Saman balyaları alev alev yanarak yok oldu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde çıkan yangında, arazi ortasına istiflenmiş saman balyaları alev alev yandı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, çevredekilerin müdahale etmesiyle kontrol altına alınamadı ve yangın hızla yayıldı.
Olay yerine yapılan ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 4 itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
Yangın sonrasında jandarma ekipleri de inceleme başlatarak olayın nedenini ve detaylarını belirlemeye çalışmaktadır.
Kahramanmaraş'ta yaşanan bu olay, hızlı müdahale sayesinde daha büyük zararların önlenmesine yardımcı olmuştur. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma devam etmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.