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Araç yangına teslim oldu: Can kaybı yaşanmadı

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Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde seyir halinde olan bir araçta yangın çıktı. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken aniden alev aldı.

Araç yangına teslim oldu: Can kaybı yaşanmadı mask
Araç yangına teslim oldu: Can kaybı yaşanmadı
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Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde seyir halinde olan bir araçta yangın çıktı. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken aniden alev aldı.

Araç yangına teslim oldu: Can kaybı yaşanmadı

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç yangına teslim oldu: Can kaybı yaşanmadı

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak araç, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Neyse ki yangında can kaybı yaşanmazken, polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürmektedir.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen bu olayın detayları, soruşturma sonuçlarıyla birlikte daha fazla netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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03 Nis 2024 - 00:24 - Gündem

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