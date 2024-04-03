Araç yangına teslim oldu: Can kaybı yaşanmadı

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde seyir halinde olan bir araçta yangın çıktı. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen hafif ticari araç, seyir halindeyken aniden alev aldı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak araç, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Neyse ki yangında can kaybı yaşanmazken, polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürmektedir.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen bu olayın detayları, soruşturma sonuçlarıyla birlikte daha fazla netlik kazanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.