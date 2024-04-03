Sami Er, memleketi Arapgir’de kaybetti

Yerel yönetimleri belirlemek üzere 31 Mart 2024’ye yapılan seçimlerde AK Parti’nin adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 48,97 oranında oy alarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Er’in doğup büyüdüğü memleketi Arapgir’de ise sandıktan çıkan isim CHP’ydi. İşte Sami Er’in memleketi Arapgir’de AK Parti’nin oyları ve İlçe Belediye Meclisi seçim sonuçları…

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da 31 Mart 2024’te yapılan seçimlerde kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Malatya’da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre, toplam 190 bin 165 oy alırken, CHP Adayı Veli Ağbaba 144 bin 775, Yeniden Refah Partisi Adayı Bilal Yıldırım ise 36 bin 432 oy sayısını yakaladı. Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 48,97 oranında oy alarak Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

SAMİ ER KİMDİR?

Sami Er, 1963 yılında Malatya'da dünyaya geldi ve eğitim hayatına aynı şehirde başladı. Arapgirli olan Sami Er, Yıldız Teknik Üniversitesinde Makine Mühendisliği eğitimi aldı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra çeşitli projelerde kontrol mühendisi olarak görev aldı.

SİYASİ KARİYERİ VE GÖREVLERİ

Er, İstanbul Bağcılar Belediyesi'nde Mühendis olarak göreve başladıktan sonra zamanla çeşitli kademelerde bulundu. İstanbul'daki belediyelerde ve şirketlerde önemli roller üstlendi. Büyükçekmece Yakuplu Belediyesi'nde Fen ve İmar Planlama Müdürlüğü, Fatih Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı gibi görevleri üstlendi.

2008 yılında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Er, çeşitli kuruluşlarda yöneticilik yaptı. 2011'e kadar bu görevleri sürdürdü. 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atanan Sami ER, evli ve 4 çocuk babası.

ARAPGİR’DE SEÇİM SONUCU

Sami Er’in doğup büyüdüğü memleketi Arapgir’de ise sandıktan çıkan isim CHP’ydi. Seçimde CHP’nin Adayı Haluk Cömertoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre, 3 bin 318 adet ve %48.8 oranında oy alarak, İlçe Belediye Başkanı seçildi. AK Parti’nin Adayı Çetin Özdemir ise 3 bin 70 adet ve %45.15 oranında oy alarak seçimi kıl payı kaybetti.

ARAPGİR İLÇESİ BELEDİYE MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI

Arapgir İlçesi Belediye Meclisi seçim sonuçlarına göre ise en çok oy alan parti AK Parti’ydi. Bu kapsamda AK Parti 3.133 adet ve %46.09 oranında oy aldı. CHP, 3.117 adet ve %45.85 oranında oy aldı.