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Haber alınamayan kadın ağaca asılı halde bulundu

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yakınları tarafından bir süredir haber alınamayan kadın, evinin yanındaki arazide ağaca asılı halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber alınamayan kadın ağaca asılı halde bulundu mask
Haber alınamayan kadın ağaca asılı halde bulundu
Haber alınamayan kadın ağaca asılı halde bulundu
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yakınları tarafından bir süredir haber alınamayan kadın, evinin yanındaki arazide ağaca asılı halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber alınamayan kadın ağaca asılı halde bulundu

Olay, Cide ilçesi Kayran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan Fatma H., evine gelen oğlu tarafından evinin yanındaki boş arazide ağaca asılı halde bulundu. Olayı fark eden oğlunun haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber alınamayan kadın ağaca asılı halde bulundu

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Fatma H.'nin cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber alınamayan kadın ağaca asılı halde bulundu

Öğle saatlerinde kız kardeşini arayarak kendisini psikolojik olarak iyi hissetmediğini belirten Fatma H.'nin ölümü, intihar ihtimali üzerinde durulmaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Haber alınamayan kadın ağaca asılı halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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02 Nis 2024 - 23:43 - Gündem

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