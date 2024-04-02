Haber alınamayan kadın ağaca asılı halde bulundu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yakınları tarafından bir süredir haber alınamayan kadın, evinin yanındaki arazide ağaca asılı halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Cide ilçesi Kayran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan Fatma H., evine gelen oğlu tarafından evinin yanındaki boş arazide ağaca asılı halde bulundu. Olayı fark eden oğlunun haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Fatma H.'nin cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öğle saatlerinde kız kardeşini arayarak kendisini psikolojik olarak iyi hissetmediğini belirten Fatma H.'nin ölümü, intihar ihtimali üzerinde durulmaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı