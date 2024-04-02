Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da en az oy alan adaylar Sadece 51 oy aldı

Yerel yönetimlerin belirlenmesi adına yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri’nin sonuçları konuşulmaya devam ediyor. Malatya’da çoğunluk AK Parti’den yana oy kullanırken CHP ise azımsanmayacak bir oy oranı yakaladı. Ayrıca bazı adayların aldığı oy oranları dikkat çekti. Peki, 28 adayın yarıştığı Malatya Büyükşehir Belediyesi seçim yarışında hangi aday kaç oy aldı, en az oy alan isimler ve partileri hangileri? Detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19768316/malatyada-en-az-oy-alan-adaylar-sadece-51-oy-aldi



Malatya’nın sembollerindendi, gündeme bile alınmadı

Malatya kent merkezinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde hasar alan 150 yıllık tarihi çarşı hamamı restore edilecek. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden olurken onlarca kültür varlığı ise yıkıldı ya da hasar aldı. Malatya’nın sembol yapılarından Teze (Yeni) Cami'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kültür varlığı depremden etkilendi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19770889/malatyanin-sembollerindendi-gundeme-bile-alinmadi



Uzman Jeolog o bölgeyi işaret etti “Risk çok düşük”

Malatya bugün saat 04.14 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD depremin yerin 9.49 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıklarken büyüklüğünü ise 3.5 olarak bildirdi. Depremin merkez üssü ise Yeşilyurt Malatya olarak belirtildi. Yaşanan depremler sonrası Uzmanlardan açıklama geldi. Detaylar haberimizde...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19771200/uzman-jeolog-o-bolgeyi-isaret-etti-risk-cok-dusuk



Vatandaşlardan tarihi kapı talebi “Restore edilip açık alan müzesi olsun”

“Asrın felaketiyle birlikte hasar alarak, aylar önce yıkılan Derme İmam Hatip Ortaokulu’ndan geriye sadece “Derme İlköğretim Okulu” kapısı kaldı. 13. yy.’ da inşa edilen Çingene Han’ın giriş kapısına ait taşların getirilerek 1907 yılında şu an ki yerine inşası edilen kapı restore edilmeyi beklerken, vatandaşlar bu kapının bir an önce onarılıp, açık alan müzesi olarak halka hizmet etmesini istiyorlar.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19771458/vatandaslardan-tarihi-kapi-talebi-restore-edilip-acik-alan-muzesi-olsun



Defalarca uyarmıştı, dikkate alınmadı

Asrın felaketi olarak tabir edilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük bir yıkımın yaşandığı Malatya’da, 6 Şubat 2023’den yıllar önce şehri ve idarecileri uyaran uzman isimlerden biri de İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu’ydu. BUSABAH Medya olarak bizde defalarca Vehbi Aluçlu ile röportajlar gerçekleştirerek deprem gerçeğini gündeme getirmeye çalışsak da maalesef bunlar göz ardı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19771743/defalarca-uyarmisti-dikkate-alinmadi



Malatya’da 100 binden fazla kişi sandığa gitmedi

Yerel yönetimleri belirlemek üzere 31 Mart 2024’ye yapılan seçimlerde Malatya’da da Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve muhtarlıklar için oylar kullanıldı. Malatya genelinde 542 bin 177 seçmen vardı ve 779 birimde kurulan 2007 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Peki, kaç kişi sandığa gitmedi, kaç oy geçersiz sayıldı? İşte tüm detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19777200/malatyada-100-binden-fazla-kisi-sandiga-gitmedi