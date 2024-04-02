Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı

Elazığ-Bingöl karayolunun 22. kilometresinde meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 23 ET 447 plakalı otomobilin lastiği patladı. Lastik patlamasının ardından sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otomobil, önce refüje ardından bariyerlere çarparak durabildi.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şans eseri herhangi bir yaralı olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.