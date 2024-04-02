- Gündem

MİT tespit etti, Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Tunceli’nin Hozat ilçesinde terör örgütüne ait 2 sığınak ile patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

MİT tespit etti, Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi mask
MİT tespit etti, Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi
MİT tespit etti, Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Tunceli’nin Hozat ilçesinde terör örgütüne ait 2 sığınak ile patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

MİT tespit etti, Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

“Milli İstihbarat Teşkilatımızdan elde edilen bilgiler neticesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız ile beraber yapılan çalışmalar sonucu, 2 Nisan 2024 tarihinde Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde icra edilen Şehit Savcı Murat Uzun 2024-14 Operasyonu kapsamında tespit edilen 2 mağara içerisinde patlayıcı maddeler mühimmatlar ve yaşam malzemeleri ele geçirilip imha edilmiştir. Huzurumuzu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz”

dedi.

MİT tespit etti, Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Tunceli, Hozat, sığınak, mühimmat, Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya, MİT, Aliboğazı bölgesi, Şehit Savcı Murat Uzun 2024-14 Operasyonu

02 Nis 2024 - 22:52 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL