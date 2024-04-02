Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 1 - Hatayspor: 0

Maçtan dakikalar

12. dakikada Mertens’in sağ taraftan kullandığı kornere altıpas çizgisi üzerinde kaleyi karşıdan gören pozisyonda iyi yükselen Icardi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Barış Alper’in içeriye çevirdiği topa arka direkteki Icardi’nin müsait pozisyonda yaptığı vuruş yandan auta gitti.

27. dakikada sol kanatta topla buluşan Mertens’in çapraz pozisyondan çektiği şutta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

43. dakikada Ziyech’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın arasından çıkarak ön direğe doğru hareketlenen Abdülkerim’in altıpas önündeki kafa vuruşu auta gitti.

58. dakikada Ghoulam’ın sol taraftan kullandığı uzun taç atışında ön direğe gelen topu Maksimovic kafayla kaleye doğru aşırdı. Muslera’nın tokatladığı meşin yuvarlak altıpas içinde boşta kaldı. Boşta kalan topa Strandberg’in vuruşu filelerle buluştu. Ancak hakem Ali Şansalan, VAR uyarısı sonrası golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

89. dakikada Hatayspor savunmadan çıkmak isterken Kerim Alıcı’nın geri pasında araya giren Icardi, topun sahibi oldu. Bu oyuncunun sol köşede dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Erce’nin müdahalesiyle meşin yuvarlak taca çıktı.

Hakemler: Ali Şansalan, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Kısal

Galatasaray: Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz (Tete dk. 84), Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay (Berkan Kutlu dk. 84), Hakim Ziyech (Kaan Ayhan dk. 68), Dries Mertens (Carlos Vinicius dk. 88), Wilfried Zaha (Kerem Aktürkoğlu dk. 67), Mauro Icardi

Yedekler: Jankat Yılmaz, Davinson Sanchez, Serge Aurier, Eyüp Aydın, Tanguy Ndombele

Teknik Direktör: Okan Buruk

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Guy-Marcelin Kilama, Nikola Maksimovic, Faouzi Ghoulam, Chandrel Massanga, Halil Dervişoğlu (Joelson Mendes dk. 68), Ömer Faruk Beyaz (Renat Dadashov dk. 77), Dele-Bashiru, Rigoberto Rivas (Mehdi Boudjemaa dk. 90+5), Carlos Strandberg (Rui Pedro dk. 77)

Yedekler: Visar Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Görkem Sağlam, Abdülkadir Parmak

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Icardi (dk. 12) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ribas, Ömer Faruk Beyaz (Hatayspor), Nelsson, Vinicius (Galatasaray)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı