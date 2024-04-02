İş makinesi kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Bingöl merkezinde, Simani Mahallesi'nde bir iş makinesinin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, iş makinesinin sürücüsünün ismi belirlenemeyen bir kazada, İ.B. isimli şahıs iş makinesine çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı