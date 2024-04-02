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Kamyon kontrolden çıktı: 10 araç ve 4 iş yerine zarar verdi

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, bir kamyonun freninin boşalması sonucu meydana gelen olayda, kamyon geri geri giderek 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdi.

Kamyon kontrolden çıktı: 10 araç ve 4 iş yerine zarar verdi mask
Kamyon kontrolden çıktı: 10 araç ve 4 iş yerine zarar verdi
Kamyon kontrolden çıktı: 10 araç ve 4 iş yerine zarar verdi
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, bir kamyonun freninin boşalması sonucu meydana gelen olayda, kamyon geri geri giderek 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdi.

Kamyon kontrolden çıktı: 10 araç ve 4 iş yerine zarar verdi

Yeni Sanayi Sitesi'nde tamir için getirilen kamyonun iddiaya göre freninin boşalması sonucu geri geri giderek çarptığı 10 araç ve 4 iş yerine ciddi zararlar verdiği belirtildi.

Kamyon kontrolden çıktı: 10 araç ve 4 iş yerine zarar verdi

Kamyon bir süre daha ilerledikten sonra dururken, şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.

Kamyon kontrolden çıktı: 10 araç ve 4 iş yerine zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kayseri, Yahyalı, kamyon, araç, iş yeri, zarar, soruşturma, kaza

02 Nis 2024 - 22:39 - Gündem

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