Kamyon kontrolden çıktı: 10 araç ve 4 iş yerine zarar verdi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, bir kamyonun freninin boşalması sonucu meydana gelen olayda, kamyon geri geri giderek 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdi.

Yeni Sanayi Sitesi'nde tamir için getirilen kamyonun iddiaya göre freninin boşalması sonucu geri geri giderek çarptığı 10 araç ve 4 iş yerine ciddi zararlar verdiği belirtildi.

Kamyon bir süre daha ilerledikten sonra dururken, şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı