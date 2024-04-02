Tarihte ilk seçim hangi tarihte nerede yapıldı?

Son günlerde hayatımızın tam da odak noktası haline gelen seçimlere ilişkin veriler halen konuşuluyor. Peki, tarihte ilk seçim hangi tarihte ve nerede yapıldı?

Tarihteki ilk seçim, günümüzdeki anlamıyla temsilci demokrasisine dayalı bir seçim olmamakla birlikte, atıfta bulunulan olay, antik Yunan döneminde Atina'da gerçekleşen demokratik uygulamalar olarak geçiyor.

M.Ö. 5. yüzyılda Atina'da halk meclisi toplanıyor ve bu meclise katılan herkes, oylarıyla siyasi kararlar alıyordu. Bu sistem, genellikle erkeklerle sınırlıydı ve köleler, kadınlar ve yabancılar siyasi süreçlere katılamazlardı. Antik Atina'daki demokratik uygulamalar genellikle tarihteki "ilk seçim" olarak kabul ediliyor.

Bununla birlikte, modern temsilci demokrasisinin ve genel seçimlerin kökeni daha sonraki dönemlere, özellikle 17. ve 18. yüzyıllara dayanıyor. Örneğin, İngiltere'de 17. yüzyılda Parlamento'nun oluşumu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 18. yüzyılda bağımsızlık savaşları ve anayasal süreçler, modern temsilci demokrasi ve genel seçimlerin gelişiminde önemli adımlar olarak kabul ediliyor.