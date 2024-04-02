02 Nis 2024 - 22:05- Gündem G:

Malatya’da 100 binden fazla kişi sandığa gitmedi

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Yerel yönetimleri belirlemek üzere 31 Mart 2024’ye yapılan seçimlerde Malatya’da da Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve muhtarlıklar için oylar kullanıldı. Malatya genelinde 542 bin 177 seçmen vardı ve 779 birimde kurulan 2007 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Peki, kaç kişi sandığa gitmedi, kaç oy geçersiz sayıldı? İşte tüm detaylar…

Malatya’da 100 binden fazla kişi sandığa gitmedi mask
Malatya’da 100 binden fazla kişi sandığa gitmedi
Malatya’da 100 binden fazla kişi sandığa gitmedi
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Yerel yönetimleri belirlemek üzere 31 Mart 2024’ye yapılan seçimlerde Malatya’da da Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve muhtarlıklar için oylar kullanıldı. Malatya genelinde 542 bin 177 seçmen vardı ve 779 birimde kurulan 2007 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Peki, kaç kişi sandığa gitmedi, kaç oy geçersiz sayıldı? İşte tüm detaylar…

Malatya’da 100 binden fazla kişi sandığa gitmedi

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da 31 Mart 2024’te yapılan seçimlerde kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Malatya’da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre, toplam 190 bin 165 oy alırken, CHP Adayı Veli Ağbaba 144 bin 775, Yeniden Refah Partisi Adayı Bilal Yıldırım ise 36 bin 432 oy sayısını yakaladı.

Malatya’da 100 binden fazla kişi sandığa gitmedi

KAÇ KİŞİ SANDIĞA GİTMEDİ?

Malatya genelinde 542 bin 177 seçmen vardı ve 779 birimde kurulan 2007 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Ancak şehirde kesin olmayan sonuçlara göre, 542 bin 177 seçmenin 404 bin 343’ü oy kullandı. Yani 137 bin 834 kişi sandığa gitmedi.
Malatya’da 100 binden fazla kişi sandığa gitmedi

KAÇ OY GEÇERSİZ SAYILDI?

Öte yandan yine kesin olmayan sonuçlara göre, kullanılan 404 bin 343 oydan 388 bin 369’u geçerli sayıldı. Yani 15 bin 974 oy geçersiz sayıldı.

Malatya’da 100 binden fazla kişi sandığa gitmedi

OY KULLANMAMANIN CEZASI VAR MI?

Seçimlerde oy kullanmama cezasının olup olmayacağı bilinmiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak.

Malatya’da 100 binden fazla kişi sandığa gitmedi

https://www.busabahmalatya.com/haber/19756082/son-dakika-malatya-31-mart-2024-yerel-secim-sonuclari-iste-buyuksehirde-oy-oranlari

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02 Nis 2024 - 22:05 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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