- Asayiş

Adıyaman'da motosikletlere yönelik sıkı denetimler

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Adıyaman'da polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren abartı egzoz sesiyle dikkat çeken motosikletlere yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Adıyaman'da motosikletlere yönelik sıkı denetimler mask
Adıyaman'da motosikletlere yönelik sıkı denetimler
Adıyaman'da motosikletlere yönelik sıkı denetimler
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Adıyaman'da polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren abartı egzoz sesiyle dikkat çeken motosikletlere yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Adıyaman'da motosikletlere yönelik sıkı denetimler

Adıyaman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, abartı egzoz kullanımıyla gürültü kirliliğine sebep olan, plakasız veya muayene şartlarına uymayan, trafik güvenliğini tehlikeye atan motosikletlere yönelik denetimler düzenledi. Denetimler sırasında trafiğe uygun olmayan motosikletlere cezai işlem uygulandı. Tescili bulunmayan 4 motosiklet ise çekiciyle otoparka çekilirken, toplamda 30 motosiklet sürücüsüne 212 bin 170 TL para cezası kesildi.

Adıyaman'da motosikletlere yönelik sıkı denetimler

Halkın huzur ve güvenliği için yapılan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Adıyaman polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren unsurlarla mücadele ederek şehrin huzurunu ve güvenliğini sağlamaya kararlı bir şekilde devam ediyor.

Adıyaman'da motosikletlere yönelik sıkı denetimler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Adıyaman, Trafik, tehlike, denetim, egzoz sesi, motosiklet, para cezası

02 Nis 2024 - 21:50 - Asayiş

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