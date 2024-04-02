Adıyaman'da motosikletlere yönelik sıkı denetimler

Adıyaman'da polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren abartı egzoz sesiyle dikkat çeken motosikletlere yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Adıyaman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, abartı egzoz kullanımıyla gürültü kirliliğine sebep olan, plakasız veya muayene şartlarına uymayan, trafik güvenliğini tehlikeye atan motosikletlere yönelik denetimler düzenledi. Denetimler sırasında trafiğe uygun olmayan motosikletlere cezai işlem uygulandı. Tescili bulunmayan 4 motosiklet ise çekiciyle otoparka çekilirken, toplamda 30 motosiklet sürücüsüne 212 bin 170 TL para cezası kesildi.

Halkın huzur ve güvenliği için yapılan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Adıyaman polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren unsurlarla mücadele ederek şehrin huzurunu ve güvenliğini sağlamaya kararlı bir şekilde devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı