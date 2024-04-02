12 yıl 10 ay hapis cezası olan şüpheli adliyeye sevk edildi

Hatay’da hırsızlık suçundan 12 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Antakya ilçesi Alahan Mahallesi yer alan bir bina içerisindeki muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 12 yıl 10 ay hapis cezası ilen aranan şüpheli M.K., 31 Mart tarihinde yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.