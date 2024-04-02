Hatay'da aranan 2 şüpheli tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için yürütülen asayiş çalışmalarını sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen çalışma sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyonda, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçundan toplam 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan F.C. ve kasten yaralama suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan A.İ. gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün kararlı çalışmalarıyla suçluların adalet önüne çıkarılması ve huzurun sağlanması yönündeki çabaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı