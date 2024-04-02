- Asayiş

Hatay'da aranan 2 şüpheli tutuklandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için yürütülen asayiş çalışmalarını sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen çalışma sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Hatay'da aranan 2 şüpheli tutuklandı mask
Hatay'da aranan 2 şüpheli tutuklandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için yürütülen asayiş çalışmalarını sürdürüyor. Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen çalışma sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Hatay'da aranan 2 şüpheli tutuklandı

Yapılan operasyonda, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçundan toplam 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan F.C. ve kasten yaralama suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan A.İ. gözaltına alındı.

Hatay'da aranan 2 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün kararlı çalışmalarıyla suçluların adalet önüne çıkarılması ve huzurun sağlanması yönündeki çabaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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02 Nis 2024 - 21:44 - Asayiş

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