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Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

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Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır mask
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
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Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Fatih Karagümrük, yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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02 Nis 2024 - 21:41 - Spor

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