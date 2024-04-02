02 Nis 2024 - 21:38 - Asayiş

Otomobil kazası: Araç ortadan ikiye bölündü

Hatay'ın Reyhanlı-Kırıkhan yolu üzerinde, Sanayi kavşağında bir otomobil kazası meydana geldi. C.E. yönetimindeki 31 ABT 689 plakalı otomobil ile F.H. yönetimindeki 66 NE 149 plakalı araç çarpıştı.