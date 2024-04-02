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Otomobil kazası: Araç ortadan ikiye bölündü

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Hatay'ın Reyhanlı-Kırıkhan yolu üzerinde, Sanayi kavşağında bir otomobil kazası meydana geldi. C.E. yönetimindeki 31 ABT 689 plakalı otomobil ile F.H. yönetimindeki 66 NE 149 plakalı araç çarpıştı.

Otomobil kazası: Araç ortadan ikiye bölündü mask
Otomobil kazası: Araç ortadan ikiye bölündü
Otomobil kazası: Araç ortadan ikiye bölündü
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Hatay'ın Reyhanlı-Kırıkhan yolu üzerinde, Sanayi kavşağında bir otomobil kazası meydana geldi. C.E. yönetimindeki 31 ABT 689 plakalı otomobil ile F.H. yönetimindeki 66 NE 149 plakalı araç çarpıştı.

Otomobil kazası: Araç ortadan ikiye bölündü

Çarpışmanın etkisiyle araç ortadan ikiye bölündü. Kazada, sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şans eseri, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

Otomobil kazası: Araç ortadan ikiye bölündü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Reyhanlı-Kırıkhan yolu, Sanayi Kavşağı, Otomobil, kaza, trafik kazası, yaralı

02 Nis 2024 - 21:38 - Asayiş

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