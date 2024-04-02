Otomobil kazası: Araç ortadan ikiye bölündü

Hatay'ın Reyhanlı-Kırıkhan yolu üzerinde, Sanayi kavşağında bir otomobil kazası meydana geldi. C.E. yönetimindeki 31 ABT 689 plakalı otomobil ile F.H. yönetimindeki 66 NE 149 plakalı araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araç ortadan ikiye bölündü. Kazada, sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şans eseri, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.