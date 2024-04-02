Kalp krizi geçiren kişi kaldırımda ölü bulundu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Dumlupınar Mahallesi'nde bir kişi kaldırımda ölü bulundu. 58 yaşındaki Mehmet Karakaş'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Karakaş'ın kaldırım üzerinde hareketsiz bir şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Karakaş'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemede, Karakaş'ın kalp krizi geçirerek öldüğü belirlendi.

Karakaş'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı