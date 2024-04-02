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Kalp krizi geçiren kişi kaldırımda ölü bulundu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Dumlupınar Mahallesi'nde bir kişi kaldırımda ölü bulundu. 58 yaşındaki Mehmet Karakaş'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi geçiren kişi kaldırımda ölü bulundu mask
Kalp krizi geçiren kişi kaldırımda ölü bulundu
Kalp krizi geçiren kişi kaldırımda ölü bulundu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Dumlupınar Mahallesi'nde bir kişi kaldırımda ölü bulundu. 58 yaşındaki Mehmet Karakaş'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi geçiren kişi kaldırımda ölü bulundu

Olay, Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Karakaş'ın kaldırım üzerinde hareketsiz bir şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kalp krizi geçiren kişi kaldırımda ölü bulundu

Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Karakaş'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemede, Karakaş'ın kalp krizi geçirerek öldüğü belirlendi.

Karakaş'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kalp krizi geçiren kişi kaldırımda ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, İskenderun, Mehmet Karakaş, kalp krizi, vefat, kaldırım

02 Nis 2024 - 21:33 - Gündem

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