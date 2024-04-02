Yük treninde çıkan yangın korkuttu

Adana’nın Pozantı ilçesinde yük treninin balatasında çıkan yangı korkuttu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Niğde’de Adana’ya giden konteyner yüklü yük treni seyir halindeyken balatalarından kıvılcım çıkması neticesinde yangın çıktı. Makinist alevleri görür görmez durumu itfaiye ekiplerine bildirip, Pozantı istasyonunda hazır olmalarını talep etti. Yük treni istasyona geldiğinde itfaiye ekipleri yanan vagonun tahtalarını hızlı bir şekilde söndürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.