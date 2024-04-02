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Yük treninde çıkan yangın korkuttu

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Adana’nın Pozantı ilçesinde yük treninin balatasında çıkan yangı korkuttu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yük treninde çıkan yangın korkuttu mask
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Adana’nın Pozantı ilçesinde yük treninin balatasında çıkan yangı korkuttu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yük treninde çıkan yangın korkuttu

Alınan bilgiye göre, Niğde’de Adana’ya giden konteyner yüklü yük treni seyir halindeyken balatalarından kıvılcım çıkması neticesinde yangın çıktı. Makinist alevleri görür görmez durumu itfaiye ekiplerine bildirip, Pozantı istasyonunda hazır olmalarını talep etti. Yük treni istasyona geldiğinde itfaiye ekipleri yanan vagonun tahtalarını hızlı bir şekilde söndürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adana, Pozantı, yangın, itfaiye, Niğde, konteyner, yük treni

02 Nis 2024 - 21:28 - Asayiş

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